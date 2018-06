Řeším poměr dcery s mým milencem

FOTOGRAFIE ZDE

Druhá řada seriálu Rodinná pouta má za sebou pět desítek dílů.

Autogramiáda v obchodním domě Debenhams v Praze na Václavském náměstí trvala několik hodin. Lidé přicházeli i s drobnými dárečky.

Druhá řada seriálu je naplánovaná do června příštího roku. V nejbližších dnech se bude natáčet v novém prostředí. "Já se dozvím, že moje dcera má poměr s mým bývalým milencem a budu to intenzivně řešit. A do toho stále usiluji o prodej rodinné firmy," nastínila situaci herečka, která se už moc těší na Vánoce.

"Vánoce mám strašně ráda, na Štědrý den večeříme samozřejmě rybí polévku, kapra, ale protože já ho nejím, dělám i řízky." Z tradic dodržují Dana Morávková a její manžel, muzikant Petr Malásek samozřejmě koledy a pak krájí jablíčka, zda v něm najdou hvězdičku. Do peněženky si také schovávají šupinu z kapra. "Když jsem byla malá, ještě jsme pouštěli lodičky, ale to už teď neděláme."

"Myslím, že letos jsou to poslední Vánoce, kdy syn ještě věří na Ježíška, tak si ho chceme užít."

Tři dny po Štědrém dnu odjíždí herečka s manželem a sedmiletým synem Péťou na týden do Krkonoš na hory.