Reportéři VIP: Jsme krásní a talentovaní, notovali si Vojtek s Hůlkou

"Bavíme se o svátcích, o soukromí, já to neuznávám, nenávidím to a každýmu je do toho prd. Co ty, co budeš dělat?" položil první otázku Josef Vojtek a hned se rozpovídal o tom, jak navštíví všechny své děti, které má pokaždé s jinou partnerkou. "Já děti nemám žádné, ale svátky budou úplně v pohodě. Musím za maminkou - to je povinnost, pak budu ve Špindlu s kamarády, kde si budu užívat a vařit dobré papáníčko," přiznal Daniel Hůlka.

"To je super, já jsem byl ve Špindlu minulý rok s Jovankou a bohužel jsem ji vzal na černou sjezdovku, ale nevěděl jsem, že deset let nestála na lyžích, takže jsem to sjel a potupně se pro ni vracel," přihodil vlastní zimní zážitek Josef Vojtek.

"Člověk by se měl bavit, užívat si života a neměl by být zabředlý v nějakých pomluvách a závistích. Myslím, že ani jeden z nás dvou nemá zapotřebí někoho pomlouvat nebo žárlit, oba dva jsme špičkoví ve svém oboru," pokračoval frontman skupiny Kabát. "Řekl si mi to úplně z duše. Jen dodám, že takových krásných a talentovaných zpěváků, kteří jsou ještě skromní, je málo," zakončili vstup se smíchem Josef Vojtek a Daniel Hůlka.

Sex pod stromečkem

Náš mikrofon dostal do ruky i choreograf a režisér Libor Vaculík, který před časem měl spory s Ivetou Bartošovou, jež poté musela opustit muzikál Mona Lisa. Coby hvězdný reportér iDNES.tv vyzpovídal kolegyni z divadel Brodway a Hybernia, reportérku Top Staru Martinu Jandovou.

"Martino, jsi krásná žena, co čekáš od Vánoc?" zeptal se. "Co čekám od Vánoc jako krásná žena? Nevím, jestli to má spojitost, ale čekám hlavně klid a pohodu, protože my si Vánoce hodně užíváme. Plníme všechny zvyky, pečeme kapra, děláme salát, máme dva stromečky, topíme v krbu," odpověděla Jandová.

"Měla si někdy sex pod stromečkem?" přitvrdil Vaculík. "Měla, bylo to krásné, takové vánoční," odpověděla bez červenání Jandová. "A s koulema nebo se špičkou?" pokračoval dvojsmyslně režisér. "Docela to píchalo," smečovala se smíchem Jandová.