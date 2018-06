Reportéři VIP: Čok vytáhl z Jandy jeho největší vánoční průšvih

"Před pár lety, to byly děti malé, jsem koupil velkého kapra, do vany jsem napustil vodu a ona ta voda byla dost železitá a tomu kaprovi se tam moc nelíbilo," začal Petr Janda popisovat své vánoční faux pas, kterým velmi pobavil dočasného reportéra iDNES.cz Viléma Čoka.

"Bylo mu blbě?" ptal se s úsměvem Čok. "To nevím, ale on se den před Štědrým dnem obracel na bok. Ráno jsem se probudil a on byl úplně mrtvý," vyprávěl Petr Janda, jak mu nečekaně lekl kapr dřív, než ho mohl sám usmrtit. Přesto ho vzal do kuchyně a bušil do stolu, aby si děti myslely, že ho zabil. "Tak jsme ho sežrali a nic nám nebylo," dodal se smíchem Janda.

Karkulka Machálková sežere mořského vlka

Na reportérku iDNES.cz si zahrála i Libuše Vojtková, která připravuje Vánoce hlavně pro svého syna, stejně jako Leona Machálková, kterou zpovídala.

Libušku Vojtkovou překvapilo hlavně menu, které Leona Machálková na Štědrý den podává. "Máme rybu v trojobalu, ale není to kapr, tentokrát budeme obalovat mořského vlka a sežereme svatého Petra, to je opravdu vynikající chutná mořská ryba," prozradila Machálková.

"Budeme mít dokonce i mořské ježky. Já budu Karkulka, přijde mořský vlk a my ho nakonec s Arturem sežereme," smála se zpěvačka.

Zatímco Vojtková se snaží, aby se její syn Matyáš ráno vzbudil a uviděl rozsvícený stromeček, syn Leony Machálkové Artur rád zdobí stromeček sám. Taky stále věří na Ježíška a píše mu svá přání. "Nainstaloval si dopis s přáníčky a říkal, že to asi vyjde," prozradila Leona Machálková.