Renesance na konci století

Přírodní prostředky, po nichž v případě nemoci sahali naši předkové, vystřídaly syntetické preparáty. Může za to rozvoj moderních věd, nové technologie a výzkumné metody. Lesley Bremnessová, autorka knihy Bylinář, však tvrdí, že nejnižší úrovně dosáhlo používání bylin uprostřed 20. století. Na konci téhož století se zdá, že nadešla doba renesance.Nad nabídkou nejrůznějších bylinných zázraků poslední dobou přechází zrak, ale vyznat se v nich dá trochu práci. Proto neuškodí malý úklid spojený s tříděním.Všechno je jasné. Čaj si umí uvařit každý, pro léky se chodí do lékárny. Kam ale zařadit potravinové doplňky? »Přípravek s tímto označením by měl doplnit spektrum rozmanitých látek, které člověk k životu potřebuje,« soudí Vilím Šimánek, přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. »Potravinový doplněk například dodá tělu určité množství látek, které pomohou lépe snášet zvýšenou aktivitu, nebo naopak vyrovnávají určitý handicap - potlačují stres, bolení hlavy či deprese.« Potravinové doplňky mají preventivní účinek a jejich kouzlo spočívá v dlouhodobém užívání. Nemohou posloužit jako lék v akutní fázi onemocnění. Jednak i tady hrozí riziko předávkování, jednak se coby volně prodejné preparáty mohou dostat do rukou komukoli včetně dětí - a nesmí jim ublížit. V České republice i v jiných evropských zemích proto platí, že k uvedení takového přípravku na trh musí mít jeho výrobce či distributor povolení dle zákona o potravinách, případně podle zákona o léčivech - a kromě toho také vyjádření Státního zdravotního ústavu a schválení ministerstva zdravotnictví.Firmy se snaží získat klienty všemi způsoby a někdy je velmi těžké odhadnout, nakolik jsou seriózní. Existuje však pár způsobů, jak se jim podívat pod pokličku. »U rostlin, z nichž se potravinové doplňky vyrábějí, zaručuje výrobce přesné složení a dávkování. Proto není důvod, aby tyto údaje nezveřejňoval,« poznamenává profesor Šimánek, který také působí jako předseda České chemické společnosti. Firmy by rovněž měly mít své konzultanty, kteří výrobky posuzují, kontrolují jejich kvalitu a provádějí analýzy bezpečnosti. Zvučné jméno známého sportovce, zpěváka či moderátora nezaručuje však vůbec nic. »Ze schránky na mne jednou vybafl půvabný letáček o úžasných bylinných přípravcích, vyrobených dle starodávných čínských receptur,« vzpomíná Jarka Šmídová z Vyškova. »Doprovodný text mi utkvěl nadlouho v paměti. Hemžil se krvavými obětinami, spiknutími, ztracenými hroby, mrtvými dynastiemi, zakopanými svitky a fantastickými archeologickými nálezy.« Hodně tudíž prozradí i reklamní kampaň, která výrobek provází. Nechcete si přece koupit něco, co vás pobaví a rozveselí, ale prostředek, který vám pomůže od nejrůznějších neduhů... A jako u všech léků, tak i u potravinových doplňků platí, že nelze libovolně míchat všechno dohromady. Ať už proto užíváte kterýkoli bylinný přípravek, lékárník či lékař by vás měl upozornit, kdy lze přípravky kombinovat a zároveň jakou stravu zvolit při určité terapii. Pokud tyto informace nezískáte, přečtěte si alespoň příbalový leták - i ten mimochodem svědčí o solidnosti výrobce.Z léčivých rostlin - většinou však pouze z některé jejich části, tedy listů, květů, semen, plodů, kořenů či kůry, čerstvých i sušených - se připravují odvary, nálevy a čaje, případně se jejich macerací ve vodě, mírně okyseleném roztoku či alko holu vyrábějí bylinné extrakty. Používají se také jako koření.Z přesně definovaných částí léčivých rostlin, většinou rozemletých na prášek, se průmyslově připravují kapsle či tabletky.Jejich zpracování bývá nejen šetrné, ale hlavně se při něm nepoužívají žádné chemické procesy.Průmyslově extrahované léky stojí o stupínek výš než potravinové doplňky.Jako všechny klasické léky podléhají řádné registraci a mělo by u nich být uvedeno nejen velmi přesné dávkování, ale i obsah hlavních složek.Přípravky s obsahem jediné čisté látky, chemicky izolované z léčivých rostlin.