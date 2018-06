Renée Zellwegerová opět překvapila, má přifouklé rty

Nejde jen o jeden nepovedený záběr, protože Zellwegerová má velké rty na všech snímcích, které pořídili fotografové, když odcházela s kávou. Kromě větších rtů je na fotkách vidět, že herečka má zřejmě i vyhlazený obličej a krk.

Zellwegerová poprvé svou proměnou šokovala před třemi lety. Po delší době se ukázala ve společnosti a její obličej jako by patřil jiné osobě (podrobnosti zde).

Herečka pak prohlásila, že pro ni je důležité, že se cítí dobře. A řeči o jejím vzhledu ji prostě nezajímají.

„Není to součást mého života. Je to součást práce, doma to opravdu neřeším. Nejsem na žádných sociálních médiích, takže se ty řeči ke mně nedostanou. Mám radši abych tak řekla skutečné zážitky,“ řekla herečka letos v březnu v pořadu Today.

Zellwegerová se přitom k svému původnímu vzhledu alespoň trochu přiblížila během natáčení třetího filmu o Bridget Jonesové (více zde).



Spekulace o plastikách ale popírá a v roce 2014 je označila za směšné. „Jsem ráda, že si lidé myslí, že vypadám jinak. Žiji totiž jiný, šťastný a mnohem plnější život a jsem nadšená, že se to zřejmě ukazuje,“ řekla Zellwegerová.

„Mí přátelé říkají, že vypadám klidně. Jsem zdravá. Dlouhou dobu se mi v této oblasti moc nedařilo. Můj rozvrh byl neudržitelný, neměla jsem vůbec čas na péči o sebe. Místo abych se zastavila a přehodnotila to, stále jsem se hnala dál, dokud jsem nebyla vyčerpaná a volila pak špatné způsoby, jak to vyčerpání zakrýt,“ vysvětlila.