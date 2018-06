Renée Zellwegerová navrhla kabelku, aby pomohla boji s rakovinou prsu

Semišová kabelka bude stát v přepočtu 7 225 korun. Z toho 2 380 korun půjde na boj s rakovinou prsu.

Herečka odjela propagovat kabelku do Itálie a podpořila fond, který pomáhá ženám trpícím rakovinou pokrýt každodenní výdaje na léčbu.

"To je na celé iniciativě to nejlepší a jsem ráda, že Tommy Hilfiger podporuje tuto věc už pět let. Je to skutečná a cílená pomoc. Ženám pomáhá v jejich osobních problémech, s koupí paruky, najmout chůvu, vzít si taxi, když se necítí na jízdu autobusem," dodala herečka.

Rakovina prsu se dotkla i jí osobně, když na ni v roce 1969 zemřela její babička. Sama prý měla před několika lety strach, že onemocněla, teď říká, že podpora tohoto projektu je čistě sobecká.

Navrhování kabelky se jí zalíbilo a už teď prý uvažuje nad vlastní kolekcí obuvi.