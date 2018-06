Renée Zellwegerová už není žádná baculka, ale samá kost

Od té doby, kdy natáčela první díl úspěšné romantické komedie Deník Bridget Jonesové, kde hrála hlavní roli, její váha neustále kolísá. Zellwegerová tenkrát musela v krátké době přibrat, aby věrohodně ztvárnila roli baculky, po skončení natáčení zase rychle zhubla. Pak se ale producenti rozhodli natočit pokračování a situace se opakovala.

Nyní se předvedla opět štíhlá jako proutek. Její extrémní hubenost ale znovu vyvolala otázky ohledně hereččina problému s poruchami příjmu potravy. Svou vychrtlou postavu předvedla na newyorské premiéře nového filmu My One And Only, kam dorazila v těsných černých šatech asymetrického střihu, a dala tak vyniknout vystupujícím klíčním kostem a šlachovitým pažím.

Vizáž anorektičky si ale čtyřicetiletá herečka zřejmě neudrží příliš dlouho. V dohledné době ji totiž čeká natáčení dalšího dílu Deníku Bridget Jonesové. I když si Zellwegerová slíbila, že kvůli roli si už nehodlá ničit zdraví a opět extrémně přibírat, bude muset zřejmě udělat ústupek. Ve třetím dílu oblíbeného filmu totiž bude novinářka Jonesová řešit těhotenství.