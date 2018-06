Zellwegerová ukázala vychrtlou postavu. Problémy v lásce za tím nejsou

Renée Zellwegerová neváhala kvůli filmové roli dvakrát přibrat a pak kila zase shazovat. Když se mluvilo o natáčení třetího pokračování příběhů o Bridget Jonesové, herečka si vyžádala, že už nemusí tloustnout (více zde).

Zellwegerová je známá svým zdravým životním stylem, posedlostí cvičením a nejrůznějšími dietami. Právě díky tomu se může pochlubit štíhlou postavou. Ale když se teď ukázala na módní show značky Hugo Boss v Německu, předvedla v černých šatech kostnatou a šlachovitou figuru.

Renée Zellwegerová a Doyle Bramhall II (19. prosince 2012)

Zatímco předloni její hubnutí bulvární média připisovala také rozchodu s hercem Bradleym Cooperem, tentokrát v tom problémy s láskou nejsou. Herečka totiž už několik měsíců chodí s kytaristou Doylem Bramhallem II, s nímž se kdysi potkávala na vysoké škole. Oba na počátku 90. let chodili na Texaskou univerzitu a ani jednoho by tehdy nenapadlo, že za dvacet let budou tvořit pár. Loni v létě se začali potkávat v Los Angeles a jiskra přeskočila téměř okamžitě.

"Renée je teď opravdu velmi šťastná a má nový život plný lásky," prozradila hereččina kamarádka.

Zellwegerová je tak po několika neúspěšných vztazích opět spokojená. Herečka byla jednou vdaná, v roce 2005 si vzala country zpěváka Kennyho Chesneyho. Jejich manželství však skončilo jen čtyři měsíce po svatbě. Krátce byla zasnoubená také s Jimem Carreym. Před Bramhallem dva roky randila s Bradleym Cooperem. Čtyřiačtyřicetiletý hudebník zase před Zellwegerovou chodil se zpěvačkou Sheryl Crowovou.