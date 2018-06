Renée Zellwegerová je zase sama

Románek člena kapely White Stripes a filmové představitelky Bridget Jonesové se rozhořel při natáčení Chladné hory, ale konfliktní profesní rozvrh prý nedával šanci na časté schůzky, natož na společný život. Příčinou rozchodu byla práce, kvůli níž na sebe neměli čas. Oba usoudili, že nemá cenu ve vztahu pokračovat.

Nejmenovaný zdroj sdělil britskému listu, že White chtěl, aby se Zellwegerová vzdala herecké dráhy a přestěhovala se za ním do Detroitu. "Renée by se herecké kariéry nevzdala, ale zoufale se snažila najít kompromis. Například se rozhodla zakoupit

nemovitost na východním pobřeží (USA) v Hamptons a další majetek v Connecticutu a doufala, že se oba uvidí častěji. Ale nefungovalo to," citoval list svůj zdroj.

"Oba byli smutní, pro každého z nich to bylo jako blesk z čistého nebe," tvrdí list s tím, že především pro Renée byl vztah "jedinečný". Není to ostatně tak dávno, co bulvární tisk spekuloval, že je na spadnutí svatba. Tajemstvím ale není ani to,

že se obě hvězdy v minulosti už několikrát rozcházely. Mimo jiné byly jedním z důvodů také kilogramy, které musela Renée nabírat kvůli Bridget a naopak.

Nyní tak herečka zůstala podle všeho znovu sama poté, co myslela, že konečně našla velkou lásku, napsal francouzský internetový server Actustar. Podle něj Renée ještě nedávno tvrdila, že "Jack je skutečně výjimečný". Prý nejenže je skvělý a talentovaný hudebník, ale má velký přehled i o filmu. "Analyzoval třeba Občana Kanea takovým způsobem, že byste zírali," řekla herečka, která před Whitem chodila s Jimem Carreym.