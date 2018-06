Zellwegerová prozradila, proč si dala šestiletou pauzu od herectví

Do role bláznivé Bridget se převtělila už potřetí. A nebylo to prý snadné. Když dotočila druhý díl příběhů londýnské novinářky, nedokázala si představit, že by tuto postavu mohla hrát ještě i potřetí. Po herecké pauze to ale nakonec přišlo samo a natáčení šlo jako po másle.



„Našla jsem anonymní život, kde mě lidé nebrali jako tu herečku z filmu. Bylo to tak skvělé, cítila jsem se volně a nemusela jsem řešit, že mě lidé vnímají jako jednu z mých filmových postav. Byla jsem tehdy už vyčerpaná a nebrala jsem si žádné volno, které jsem potřebovala mezi projekty na zotavení. Takže mě to nakonec dohnalo,“ svěřila se sedmačtyřicetiletá herečka magazínu Vogue.

„Posledních pět let mého života bylo opravdu zábavných. Cestovala jsem po Asii s přáteli. Jezdili jsme vlakem přes celý Vietnam,“ pokračovala herečka v rozhovoru.

Prý už bylo potřeba, aby odjela někam, kde bude především příroda a minimum shonu a stresu, který ji obklopoval celý život.

Zároveň se jí líbilo, že na svých cestách nepřespávala v luxusních hotelech. Někdy spali s přáteli i pod širým nebem a byl to zážitek, na který nikdy nezapomene. „Pamatuji si okamžik, kdy jsme měli odjet na cesty a René stála v hotelové hale jen s malým batohem, v džínách a sportovní bundě a byla připravená vyrazit na cesty,“ sdělila její kamarádka, kterou překvapilo, jaká cestovatelská a dobrodružná duše se v Renée skrývá.