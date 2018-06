Renée Zellwegerová: Děti? Ani náhodou!

Herečka Renée Zellwegerová nedávno uvažovala nahlas o tom, jak hezké by bylo, kdyby měla její filmová postava Bridget Jonesová dítě. Hollywoodská hvězda nevyloučila, že by se kvůli tomu do londýnské novinářky potřetí převtělila.