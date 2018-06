Čím je žena starší, tím je zajímavější, míní Renée Zellwegerová

„Chtěla jsem dodržet sliby, které jsem sama sobě před lety dala. V životě je spousta věcí, které bychom se měli učit a poznávat je, ale nemáme na ně v koloběhu práce čas, protože jsme příliš zaneprázdnění. Proto jsem se rozhodla, že si dopřeji vše, po čem jsem toužila,“ sdělila Renée v rozhovoru pro britský server Daily Mail.



Během své šestileté pauzy, kterou si dala od herectví, trávila čas s přáteli, neteří a synovcem. „Díky tomu jsem je mnohem lépe poznala. Viděla jsem je vyrůstat. To by se mi jinak nepoštěstilo,“ myslí si.

Návrat do pracovního procesu pro ni ale potom byl hodně těžký. Rovnou totiž vklouzla do natáčení dalšího pokračování tolik oblíbené Bridget Jonesové. „Vlastně to bylo trochu děsivé. Nechtěla jsem zklamat fanoušky. Postavu Bridget Jonesové opravdu miluji,“ pokračovala.

Natáčení třetího filmu o Bridget bylo oproti ostatním náročnější. Herečka původně chtěla opět přibrat jako u předchozích dílů, ale produkce jí to zakázala. Chtěli prý ukázat, že Bridget si dokázala udržet štíhlejší postavu.

Renée navíc během filmování nosila umělé těhotenské břicho, které jí musely kostymérky pracně nasazovat a sundávat. Proto raději pila méně vody, než je u ní obvyklé, aby nemusela neustále někoho obtěžovat se sundáváním, když šla na toaletu.

Protože sama herečka nikdy těhotná nebyla, šla se raději před samotným natáčením s bříškem poradit ke kamarádkám, které se už staly matkami. „Říkaly mi, jak mám stát. Dávaly mi různé užitečné rady,“ dodala s tím, že ale jí v osobním životě dítě ke štěstí nechybí.

Nový film o Bridget Jonesové přichází do kin:



VIDEO: Bridget Jonesová je zpět. Těhotná a rozvedená Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Renée se také vyjádřila ke své proměně. „Když jsem se před dvěma lety objevila na červeném koberci v Los Angeles, bylo to proto, že jsem chtěla podpořit svou přítelkyni, které zrovna diagnostikovali nemoc zvanou ALS. Ten den jsem nemyslela na nic jiného, než jen na to aby byla ona šťastná. A bylo mi úplně jedno, jak zrovna vypadám a co o mě lidé říkají,“ sdělila a narážela tím na články, které popisovaly její proměnu.

Tehdy se vyrojily spekulace o tom, že byla herečka na plastické operaci a obličej si nechala upravit. Ona ale prohlašuje, že si jen vyšla bez make-upu. Plastiky však nikdy úplně nepopřela. Za svůj vzhled ale prý vděčí spokojenému životu. „Čím je žena starší, tím je podle mě zajímavější. Stává se osobou, kterou má být. Je šťastnější. Vyrovnanější. Je svá. Nechci být celý život stejná, měním se a těším se na to, co přijde za pár let,“ dodala.

Zellwegerová se ukázala s výrazně změněnou vizáží v říjnu 2014: