Zellwegerová popřela operaci víček a postěžovala si na dvojí měřítka

„Ne že by to byla něčí věc, ale nerozhodla jsem se změnit si obličej a nemám operaci očí. Tento fakt opravdu nemá pro nikoho žádný význam, ale že se o tom diskutovalo i mezi respektovanými novináři a moje údajná operace se stala veřejnou konverzací, je znepokojujícím zobrazením zmatených médií a fixace společnosti na fyzickou stránku člověka,“ rozzlobila se Renée při rozhovoru pro Huffington Post.

Rodačka z Texasu se teď objevuje ve třetím filmu o Bridget Jonesové, která také neustále bojuje se sebevědomím a sebepřijetím.

„Není žádným tajemstvím, že historicky byla hodnota žen posuzována podle vzhledu. Ačkoli jsme se vyvinuli, abychom si uvědomili, jak významně ženy přispěly k úspěchu celé společnosti, a považujeme za samozřejmost, že ženy zastávají mnoho vlivných postů, zůstávají tu přesto dvojí měřítka,“ říká herečka.

„Příliš hubená, příliš tlustá, lepší jako bruneta, celulitická stehna, facelift, ošklivý úsměv, ošklivé ruce, ošklivé šaty, ošklivý smích... Výsledný vzkaz je pro mladou generaci a snadno ovlivnitelné osoby velmi problematický. A bezpochyby přináší mnoho důsledků souvisejících s předsudky, rovnoprávností, sebepřijetím, šikanou a zdravím,“ svěřila dále Zellwegerová.

Zellwegerová poprvé svou proměnou šokovala v roce 2014. Po roce se ukázala ve společnosti a najednou její obličej jako by patřil jiné osobě (podrobnosti zde). Herečka později prohlásila, že žije jiný, šťastný a mnohem plnější život a je ráda, že se to promítlo i do jejího vzhledu.

Podívejte se na záběry herečky z roku 2014: