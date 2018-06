Renée tloustne i hubne za peníze

Pokud se 34leté Renée podaří po natočení druhého filmu o Bridget Jonesové shodit všechna kila, která kvůli roli musela nabrat, dostane v přepočtu 93 milionů korun.

Odborníci na hubnutí od WeightWatchers jsou opravdu štědří. Renée má za úkol po natočení filmu shodit 14 kilogramů, takže za každé shozené kilo inkasuje bratru sedm milionů korun.

Když se k tomu přičte dalších skoro 700 milionů korun, které Zellwegerová údajně dostane za roli Bridget Jonesové, je to už opravdu pěkná sumička. Film Bridget Jonesová - S rozumem v koncích by měl být hotov počátkem příštího roku.

Společnost WeightWatchers by si přála, aby Renée následovala vévodkyni z Yorku Sarah Fergusonovou a účinkovala s ní v reklamách na hubnutí. "To je nejsnazší cesta, jak se dostat k penězům," říká zdroj z hereččina okolí. "Je skvělé dostat zaplaceno za to, že tloustnete kvůli tomu, abyste si zase zahráli Bridget. Ale je neuvěřitelné dostat ještě další peníze za to, že nadbytečná kila opět shodíte."