LÁSKA POD LUPOU: Každý okamžik s manželem je nejkrásnější, říká Decastelo

Jaké bylo první setkání?

Eva: To bylo v kavárně Petra Hapky Dolce Vita, kde jsem byla s tehdejším přítelem a Renda s tehdejší manželkou. Tam ta jiskra ještě nepřeskočila.

René: Bylo to zhruba před 11 lety, kdy Eva chodila s Matějem a já byl ženatý. Pak jsme se x let kamarádili.

Kdy jste se sblížili?

Eva: Když jsme si řekli, že spolu chceme být do konce života a že spolu chceme miminko, tak jsem za 14 dní byla těhotná.

René: My jsme spolu začali relativně rychle bydlet. Zhruba tři neděle po prvním rande.

Jak to bylo s žádostí o ruku?

Eva: Vůbec mě nepožádal a trochu mě to mrzí.

René: Vzhledem k tomu, že jsem ji ještě předtím, než jsme spolu začali chodit, řekl, že si ji vezmu, tak to je vlastně požádání o ruku.

Jaká byla nejkrásnější chvíle?

Eva: Každý okamžik, kdy jsme spolu, kdy mi od něj přijde SMS, když se podívám na děti, když o něm mluvím.

René: Když jsme na porodním sále dostali Michálka. To byla nejsilnější chvíle. A nejkrásnější chvíle jen s Evičkou bylo, když jsem se ji poprvé pokusil políbit a ona se lekla.

Eva a René Decastelovi. Make up & vlasy Pavel Kortan

Po kom jsou děti?

Eva: Hysterické po mně, modrooké po manželovi a doufám, že po něm budou i chytré.

René: Já doufám, že vysoké budou po mně a hezké po Evičce. Ale myslím, že Zuzka je víc po mně a Míša víc po mámě.

Chcete další děti?

Eva: Rendo?

René: Teď aktuálně ne, ale bavili jsme se o tom, že v horizontu pěti let by to nebyl problém. Tedy pokud budeme moct.