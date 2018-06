Renč žádá omluvu po ministerstvu kvůli výši honoráře za kampaň

"Všechno má svoje meze," říká rozhořčeně režisér. "Myslím si, že tady v tom státě chybí dvě věci: presumpce neviny a zákon na ochranu osobnosti. Cokoli, co udělá sportovec, politik, umělec nebo jiná osoba, která je známá v médiích i proti své vůli, je daleko víc pozorována a šikanována za absolutně banální věci, které normálním lidem projdou jakoby nic. Hlavně si ale nikdo nemůže říkat a psát, co je zrovna napadne, mělo by to být aspoň trošku založené na pravdě," dodává.

Naráží například na to, že byl osočen z toho, že si coby režisér kampaně pro ministerstvo dopravy dovolil bourat. "Naše firma způsobila drobnou dopravní nehodu naštěstí bez zranění a mně bylo vytknuto, že si auto mojí firmy dovolí bourat. No dovolí, protože nejsem já ani můj kolega páni bozi silnic. To se prostě stane, já jsem režisér a můj kolega je producent," říká k tomu Renč. Víc ho ale dostal příspěvek ve zpravodajské relaci vysílané 27. srpna, v níž mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka uvedl, že Renč coby režisér kampaně Nemyslíš-zaplatíš zinkasoval za práci deset milionů korun.

"Odmítám rezolutně tvrzení pana Hanzelky. Za prvé nežiju z toho, že dělám nějaké reklamní kampaně, to je součást mojí práce a není to alfa a omega mého života. Je mi jedno, kdo v tom bude pokračovat, jestli to budu já, nebo někdo jiný. Ale nikdo nemůže tvrdit, že jsem za to dostal deset milionů. Tolik stála maximálně výroba všech spotů dohromady, ale ne můj honorář. A jestli tohle někdo tvrdí, tak ať jde za mě zaplatit daně," zlobí se Renč.

Podle jeho slov stála celá kampaň sto padesát milionů korun a je v tom započítaná například billboardová kampaň, nákup vysílacích práv v televizi, nákupy práv herců, kameramanů i osvětlovačů. Renče popuzuje, že někdo může hlásit veřejně naprosté lži bez toho, aniž by na to měl důkazy a měl to potvrzené nejméně ze tří zdrojů (viz. článek o ukončené spolupráci ministerstva s režisérem Renčem).

"Všechno má svoji hranici," míní. "Budu vyžadovat omluvu od mluvčího ministerstva dopravy a od televize Prima v tom vysílacím čase, ve kterém mě pomluvili a podali lživé informace. Když mi řekne pan Hanzelka, že to tak odhadl a miliony lidí si pak díky jeho odhadu v televizi poslechnou, že beru deset milionů korun za kampaň, která je navíc humanitární, musím se bránit. Brali jsme za to všichni, celý štáb, polovinu honorářů, než se bere za normální spoty. Je to nadační věc, dělali jsme to za výrobní náklady."

Mluvčí ministerstva dopravy ale odmítá, že by v médiích prohlásil, že Renčův honorář činil právě deset milionů korun. "Nikdy jsem neřekl, že pan Renč dostal za kampaň deset milionů korun. Novináři jsem byl pouze dotázán, jaké byly celkové produkční náklady spotů, a ty celkové náklady byly skutečně deset milionů," řekl iDNES.cz Karel Hanzelka.

Renč dodal, že pokud se nedočká omluvy, bude věc žalovat. Může prý díky této pomluvě ztratit spoustu práce, kredit i úctu své osmileté dcery. "Moje dcera se na tu televizi dívá a myslí si, že tatínek je zločinec. To nedopustím," uzavírá režisér.