Renč vytáhl Kalouska na šampaňské. V půl osmé ráno!

"Mám dneska odpočinkový den, tak jsem se rozhodl si ho užít," vysvětlil režisér. Se zpěvákem zaujal strategické stanoviště na zahrádce hotelu Elefant a pozoroval kolemjdoucí. Některé z nich zval dokonce na skleničku. "Pozorovat lidi, jak chodí kolem, je lepší než točit film, tady se vám jeden autentický odehrává před očima," dodal se smíchem.



Honza Kalousek se s Filipem Renčem pustil do šampaňského v půl osmé ráno



Důvod k relaxu, ale i k oslavě Filip Renč rozhodně měl. S filmem, který byl natočený už dvakrát, jednou v Americe a jednou u nás v roce 1937 na motivy Vernerova románu a který bude mít premiéru v kinech 27. listopadu letošního roku, je spokojený. "Je to něco úplně jiného, než co jsem dosud dělal, je to jiný žánr. A jak se mi to povedlo? Myslím, že to bude dobrý. Měl jsem výhodu, že jsem měl v ruce od začátku dobré téma, silný příběh," míní Renč.



Roden ho dojal k slzám



Zárukou kvality může být už obsazení filmu, hlavní roli totiž dostal Karel Roden. Podle Renče je to role šitá na tělo právě známému herci a nedovede si představit na jeho místě někoho jiného.



Z natáčení filmu Hlídač č. 47 - Karel Roden



"Karel nesleze jako hlídač 47 z plátna. Líbilo se mu to, podle mě je to jeho profilová role. Podal tam fantastický výkon, mrazilo mě i na natáčení v zádech a v jednu kritickou scénu jsem měl dokonce slzy v očích, jak mě dojal. Je to mimochodem první herec, kterému se to povedlo. Já opravdu nevěděl, jestli to hraje, nebo jestli se do toho tak dostal, že se z té role jakoby úplně zbláznil a že se v určitých pasážích stal tím hlídačem. Samozřejmě se řeklo stop, on se oklepal a byl v pohodě a já byl úplně naměkko a slzy na krajíčku. Člověk musí být trochu citlivý, když dělá film o mezilidských vztazích a pak musí před novináři dělat hrozného tvrďáka, ale realita je vždycky jiná," říká Renč. - čtěte Hlídač č. 47 rozdával ve Varech „bozky“ a vzpomínky



Ve čtvrtek si ve Varech zahraje tenis a pak se zase vrátí k práci na filmu. S volnem už letos počítat nemůže, pro jistotu si proto letní dovolenou už vybral, trávil ji v červnu týden na Sardinii.