Renč vybral Langmajerovi krásku z Rumunska

Langmajerovi samozřejmě scénář předepsal i milostné scény, a tak si s kráskou může užívat v poli či ve stanu. Mimochodem se projevil jako zkušenější z dvojice. Raluca, která v českém filmu debutuje, příliš zkušeností s intimními scénami před kamerou nemá. Langmajer jí prý velmi pomohl.

"Jirka byl skvělý, strašně mi pomáhal," nechala se slyšet. Horší to prý bylo s natáčením ve vodě. "Teplota vody se pohybovala od čtyř do šesti stupňů a já jsem jako jediná z celého týmu nenatáčela v neoprenu. Taková zima mi snad ještě nikdy nebyla," svěřila se.

A Langmajer? Ten je podle svých slov schopen v podstatě všeho, ve filmu i v soukromí. "Neměl jsem důvod, proč se bát. Všechno, co jsem měl dělat já, se mnou vždycky dělal režisér," dodává k nebezpečným scénám, kterými se to ve filmu, odehrávajícím se na divoké řece, jen hemží.

Pro režiséra udělá cokoliv

"Když jsem měl někam skočit, skákal se mnou taky. Nejdřív jsme si to spolu nacvičili, on šel pak za kameru, já před kameru a jelo se. Pro něj bych udělal cokoliv. A taky jsem udělal. Byl i u erotických scén, samozřejmě. Když se točí tyhle scény, musí u toho být i režisér. No a taky kameraman Petr Hojda."

Filip Renč se opravdu projevil jako hrdina a nevychutnával si jen teplo své režisérské židle. Sám si před herci skočil veškeré vodopády, které měly být ve filmu zdolány. "Musel jsem mít jistotu, že se jim nic nestane," vysvětluje. "Skočil jsem dokonce i ten největší vodopád. Chtěl jsem se taky trochu předvést a vytáhnout, že i tenhle nebezpečně vypadající vodní živel zvládnu. Skočil jsem ho dvakrát. Větší strach jsem v životě neměl," přiznal.



Slavnostní premiéry v kině Village Anděl se ve středu zúčastnila řada známých osobností. Nechyběl například Michal Viewegh, Táňa Vilhelmová s manželem nebo Zdeněk Troška.

Velké překvapení si pro tvůrce filmu připravil sponzor premiéry, společnost Pražské služby. Jednalo se o člun plný energy drinků, šampaňského a vodky. "Dělat český film musí stát hodně energie, tak vám chceme pomoci k jejímu doplnění," vysvětlil generální ředitel společnosti pan Patrik Roman.