Renč - skandalista a sběratel cen

9:15 , aktualizováno 9:15

V létě, přesně 17. srpna, popřejte Filipu Renčovi k pětatřicátinám. Bude proč, tou dobou totiž skoro jistě jeho Rebelové zaplní letní kina, na prázdniny je to ten pravý film - písničky, pohoda a tak dále. Není to podívaná na ceny, ale to správné pro teplou letní noc. Ale jinak byla většina kariéry Filipa Renče spojena právě s cenami a skandály. Či s obojím najednou. Jako student posbíral dvě hlavní trofeje z festivalu filmových škol v Mnichově - za Zapadákov a Srdíčko, to byly roky 1987 a 1988. První z filmů mu vynesl i prestižní cenu FAMU Maxim.