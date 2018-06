Renč: Není to videoklip, ale němohra

Díky kamarádce Hance Sklenářové, která s manželem na Srí Lance žije, získali řadu nezbytných povolení k natáčení.

Nakonec jim však byla k ničemu. Jakmile se se štábem ocitli v Polonarwě, narazili na tamní věřící, kteří jim znemožnili práci dokončit. Polonarwa s rozvalinami buddhistických chrámů je totiž posvátným místem a je tam zakázáno se nejen fotit se sochou Buddhy, ale i otočit se k ní zády. A už vůbec se tu nesmí zpívat či v nějakých teatrálních gestech zvedat ruce nad hlavu.

"Bylo to dost nepříjemné zjištění, protože jsme měli najatou relativně velmi drahou techniku a málo času. Ale snažili jsme se to nějak vyřešit," vzpomíná Renč.

Kalousek tak dostal do kapsy minipřehrávač, v uchu měl sluchátko a snažil se otevírat pusu naprázdno, aby si místní lidé pokud možno ničeho nevšimli. Renč měl za úkol snímat ho z profilu, aby se utajilo sluchátko. Jenomže dlouho to nevydržel. Když se situace nevyvíjela podle jeho představ, povolily mu nervy a vyslal ke Kalouskovi osudný vzkaz: "To nemůže být takhle statické, musíš něco udělat!"

Kalousek zvedl ruce a v tu chvíli všem nastaly problémy. Kolem štábu se shromáždili věřící a okamžitě chtěli vidět vše, co už natočili. Po dlouhých jednáních se musel Renč jejich tlaku podvolit a záběr, na kterém Kalousek zvedá ruce, vymazat. S dalšími "obrázky" si místní policejní hlídka nevěděla rady, a tak raději celý štáb odvezla ke svému nadřízenému.

"Tohle byla sice nepříjemnost, ale jinak vzpomínám na Srí Lanku v dobrém. Jsou tam jasně daná pravidla, která nelze porušovat, ale lidé jsou tam velmi vstřícní," říká Renč. Ze své cesty přivezl osmihodinový materiál, který teď bude muset sestříhat do tří minutového klipu. A na němohru Jana Kalouska nasadit zpěv. Zbytek použije na dokument pro Srí Lanca Airlines.

Písnička Tvář, kterou Renč také otextoval, by se měla spolu s dalšími dvěma novými "kusy" objevit na Kalouskově výběru Best of. Ve videoklipu se mimo jiné ukáže Renčova přítelkyně Jarmila Tabačková, která byla zároveň skryptkou, kostymérkou a vizážistkou.