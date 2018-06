Renč lhal. Policie zjistila, že při nehodě řídil, ačkoliv tvrdil opak

Po zjištění viníka policie případ odložila. Režisér Renč totiž odmítl zkoušku na alkohol. Podle českých zákonů to znamená, že se na něj pohlíží, jako by měl v krvi do jedné promile alkoholu, a to je jen přestupek.

Policisté proto předali případ pražskému magistrátu. Ten může Renčovi, který je autorem klipů kampaně Nemyslíš-zaplatíš, uložit maximálně dvouletý zákaz řízení a 50 tisíc korun pokuty.

"Já vám nebudu říkat vůbec nic," reagoval Renč na dotaz televize Prima, co říká zjištění policie.

Filip Renč přitom po srážce z místa nehody odjel. "Byli jsme tři minuty od servisu, z auta se kouřilo, a tak jsme odjeli. S řidičem volva jsme se domluvili, on jel také do servisu," řekl dříve Renč. Druhý účastník nehody však od začátku tvrdí opak. Podle něj za volantem seděl sám režisér a z místa ujel, aniž cokoli řekl. - více čtěte zde