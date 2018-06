Renč bude na dceru platit tři tisíce korun

Při prvním stání Renč odmítl platit na dceru čtyři tisíce korun měsíčně, na nichž se údajně s matkou dítěte dohodli. Tvrdil, že nemá peníze. Soudce si do příštího přelíčení vyžádal doklady o jeho majetkových poměrech, aby mohl výživné vypočítat.



Aby režisér nemusel soudu skládat své účty, raději se při druhém stání zavázal, že bude platit 3000 korun měsíčně. Čtyřiadvacetiletá matka Natálky Zdeňka Horáková souhlasila a Obvodní soud pro Prahu 1 dohodu stvrdil.



"Soud schvaluje dohodu... smlouva je v souladu se zájmy dítěte a přiměřená jeho potřebám," zdůvodnil rozhodnutí soudce Kamil Tojner.



Na dohodu Horáková přistoupila i přesto, že původně žádala o tisíc korun víc. "Nám to stačí, není to málo, ani hodně, je to tak akorát," řekla. "Je to to nejlepší pro dítě, než abychom se dohadovali po soudech."

Renč uznal otcovství až po testech

Bývalá servírka z hotelu Arnika ve Špindlerově Mlýně označovala Renče za otce Natálky i v době, kdy on sám otcovství popíral. Horáková tvrdila, že s ní Renč udržoval přes rok milostný vztah. "Byli jsme něco jako velmi dobří přátelé," řekla u soudu.

K uznání svého otcovství přiměla Renče teprve genetická zkouška. Přesto se na matku své dcery zlobí, že prodala celou aféru bulváru a vydělávala tak na jeho popularitě.

Horáková své těhotenství Renčovi oznámila ve druhém měsíci. Řekl jí, že to není možné a že žádné dítě nechce. "Později říkal, že jestli se potvrdí, že je to jeho dítě, bude se mít moc dobře. Že on se umí jako otec postarat. Na všechny sliby ale pak zapomněl," vyprávěla matka, která nyní žije ze sociálních dávek a mateřské. Měsíčně prý dostává 6 300 korun z nichž 3 600 dá na nájem. Finančně jí pomáhají rodiče.



Renčova dcera Natálie Horáková se narodila loni 10. prosince. Otec svou dceru dosud neviděl a možná už nikdy neuvidí. "Jestli si to rozmyslí, až bude Natálka větší, nebudu chtít, aby ji viděl, aby jí zasahoval do života," prohlásila Horáková.



Při prvním přelíčení také soudce rozhodl o tom, že Natálie bude svěřena do péče matky. "Ze zprávy úřadu v Jirkově víme, že se matka stará o dítě dobře, a otec s tím souhlasí," vysvětlil soudce.