Renč bojoval o ztracené srdce Kloubkové, Vojtek se bál o manželku

Roman Vojtek měl v publiku těhotnou manželku Terezu, která má každým dnem porodit a tak ji pořád sledoval. "Po očku jsem ji hlídal, jak to šlo a když jsem na jevišti nebyl, sledoval jsem za oponou, jestli je v pořádku. Měla termín porodu za čtrnáct dní, ale při poslední kontrole se posunul, takže může klidně rodit už 30. dubna stejně jako její ségra, která má tenhle termín porodu uvedený od začátku," říká Vojtek.

Obě sestry - dvojčata čekají dcery, Tereza bude mít Editu a Kristýna Viktorku. Samozřejmě mají vybranou stejnou porodnici U Apolináře i stejného porodníka, tím je bývalá partnerka Petra Muka Michaela Klímková.

"Původně to vypadalo, že se budeme v porodnici střídat, teď je klidně možné, že se sejdeme na jednom pokoji ve stejný čas a Míša nebude vědět, kam dřív skočit," smějí se půvabné těhulky. Jejich partneři už se teď domlouvají, že se po porodu sestěhují do jednoho domku a novopečené maminky nechají samotné v druhém.

"Trochu holky zlobíme, že budeme bydlet spolu a vrátíme se k nim až za tři roky, až děti trochu odrostou," dodává s úsměvem Vojtek.

Renč přišel s medvědem

Filip Renč už přiznal, že žije sám, čímž doložil, že je láska s tanečnicí a choreografkou Kristinou Kloubkovou minulostí. Přesto se ale netají sympatiemi k této půvabné blondýnce a zdá se, že mu rozhodně není lhostejná. Na premiéru muzikálu, na kterém Kristina spolupracovala coby choreografka, přinesl dárek právě pro ni. A byl to dárek naprosto nepřehlédnutelný - obrovský plyšový medvěd.

V divadelním baru pak spolu vedli dlouhou debatu. Jestli se při ní režisérovi povedlo obměkčit Kristinino srdce, které po různých jeho avantýrách ochladlo, se jistě brzy ukáže.

Kloubkové exmanžel Alan Bastien se mimochodem na premiéře procházel ruku v ruce s Vandou Konečnou. Už to prý spolu táhnou nějaký čas, na veřejnosti se ale chtěli ukázat až poté, co bude oficiálně rozvedeno manželství Bastiena a Kloubkové. A to se před týdnem stalo.