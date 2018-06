Renatu navštívil v domě manžel

Nominaci rozhodně nečekal Filip ani Lena. Renata byla potrestaná za vypínání portu, a tak se příliš nedivila.

Velkým překvapením pro ni ovšem byla návštěva jejího pravoplatného manžela, Angela Angelova z Makedonie, s nímž je právě v rozvodovém řízení.

"To je můj manžel," suše zašeptala naštvaně. Ani se s ním nepozdravila a ostentativně odešla do kuchyně dělat palačinky.

"Není to od nich podpásovka?" ptala se pak dotčeně Evy, která ji přišla uklidnit.

"Je to feťák, na kokainu, obral mě o všechno. Budu to tady ale říkat? V mém postavení?" vysvětlovala vzápětí Leně ještě v průběhu přímého přenosu.

Její manžel se mezitím usadil v obýváku, rozdal všem v domě tolik chybějící cigarety a prohlásil, že je bude tetovat henou. "Je to moje práce," nešetřil úsměvy. I když se s ním Renata nechtěla setkat ani pohledem, pro cigáro si přece do obýváků přišla. Angelov v domě zůstal až do chvíle, než šli všichni spát.