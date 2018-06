Renata vsadila na novou Miss. Koho tipujete vy?

Kdo se stane další Českou Miss?

Renata Langmannová rozdělila svoji sázku ve výši jednoho tisíce korun na favoritku soutěže Javorskou a další svůj tip, Lilian Sarah Fischerovou.

"Myslím, že Blanka Javorská by mohla vyhrát, ale není to jediný můj tip. Lilian mě zaujala svojí volnou disciplínou a charitativními aktivitami, které organizuje, aniž by se stala královnou krásy," vysvětlila dvacetiletá Langmannová.

Renata chce být policistkou

Dosluhující Česká Miss 2006 bude muset předat byt a zároveň se vrátí do školy. Dostala se v Olomouci na univerzitu, ale po prvním semestru učitelský obor vzhledem ke svému loňskému vítězství přerušila. "Do školy se rozhodně vrátím, ale zůstanu v Praze, takže přestoupím a asi změním i obor," svěřila se.

Uvažuje prý o něčem v právní sféře a pohrává si dokonce s myšlenkou přihlásit se na policejní akademii. "Chci mít i jiný titul než pouze miss," podotkla Renata, která nedávno nafotila kolekci erotických fotografií pro magazín Playboy. "Do nahých sprosťáren bych nikdy nešla. Dostala jsem nabídku na zajímavou práci a neváhala jsem téměř vůbec. Nebylo to nic proti ničemu," říká.