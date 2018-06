Renata: Miss Universe je velká strategická hra

Odpovědi České Miss najdete ZDE

"Myslím, že se každému nepoštěstí tři týdny strávit ve společnosti nejkrásnějších žen z celého světa:) Ale na co budu hodně dlouho vzpomínat, byla návštěva Universal Studios v Hollywoodu. Je to místo, kde se natáčela většina amerických filmů," napsala devatenáctiletá kráska čtenářům.

Z nové Miss Universe Renata příliš nadšená nebyla a jako vítězku tipovala dívku z Austrálie. "Byla opravdu krásná, přirozená, milá a inteligentní - zkrátka vše, co by měla Miss Univese mít... Tato soutěž je velká strategická hra, těžko říct, kdo tam má hlavní slovo a podle jakého klíče je vítězka vybraná. Politika v tom určitě z velké části byla, ale nemůžu to tvrdit 100%, protože do toho zase tak moc nevidím..."

Na politiku se ale Renata rozhodně vymlouvat nehodlá. "Kdo to nezažije osobně, nikdy nepochopí, o co tam jde, ale tyhle holky mají na sobě jen málo přírodního...," odpověděla.

Čtenáři se kromě světové soutěže krásy ptali i na horor Zahradník, kde si Česká Miss zahrála jednu z epizodních rolí. "Ve filmu Zahradník mám jen malou roličku a byla to pro mě první zkušenost s filmem. Doufám, že ne poslední:) Hrálo se mi výborně, byla to vážně sranda:)"

Renata také prozradila, že její plány do budoucna jsou zatím otevřené. "Modelingu se asi ještě nějakej ten pátek věnovat budu, ale moc dobře vím, že to není napořád. Navíc to není úplně práce, která by mě maximálně naplňovala. Potřebuju pracovat i hlavou:-) Stále čekám na nové nabídky a příležitosti. Nejvíce by mě bavilo pracovat v televizi."

ČTĚTE TAKÉ: Miss Universe zkolabovala! Renata nepostoupila