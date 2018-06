Renata Langmannová se přiznala: Občas si zapálím

"Cigarety mi nejsou cizí. Občas si zapálím, když sedím s kamarádkou u vína a tak," překvapivě na večírku prohlásila loňská Česká Miss Renata Langmannová.

"Neodsuzuji to, každý má svou slabost. Každopádně ale nejsem kuřák v pravém slova smyslu," dodala Renata.

Renatina nástupkyně Lucie Hadašová má narozdíl od Renaty k cigaretám naprostý odpor. "Kouř nesnáším, ale bohužel jsem ho musela odmalička trpět. Naši totiž mají hospodu a kouření tam bylo na denním pořádku," postěžovala si Hadašová.

Lucie se nedávno rozešla se svým přítelem (- více zde), a tak přišla v doprovodu své sestry. "Sestra přijela kvůli tomu, aby mi mohla dělat garde na plese. V Praze zatím nemám žádné kamarádky, tak mě musí doprovázet ona," řekla.

Se svým názorem na cigarety se přidala i Karla Mráčková: "Ke kouření mám velmi negativní vztah. Dříve jsem byla jen příležitostný kuřák, ale teď je mi z cigaret špatně. Jsem ráda, že mě to přešlo. Kouření mi hodně vadí, protože vím, jaké má následky a co všechno může způsobit. Sama znám několik smutných příběhů a lidem to za zkažené zdraví rozhodně nestojí," vyjádřila se novácká rosnička.

Večerem, během něhož Zdravotní pojišťovna darovala šek Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, provázeli moderátoři Pavel Svoboda a těhotná Monika Valentová. Součástí programu byla také módní přehlídka návrhářky Kamily Salomon.