Renata Langmannová se přiznala: Mé zuby nejsou pravé!

"Zuby byly od dětství můj velký handicap. Když mi narostly ty druhé, byly najednou nevyrovnané, nehezké. Jako holka jsem žádný krásný úsměv neměla," svěřila se dvacetiletá Renata.

"Musela jsem nosit dva roky rovnátka, ale dodržovala jsem to pečlivě. Věděla jsem, že se musím toho problému zbavit. Nakonec se mi to povedlo. Ale co čert nechtěl, ráda jsem jezdila na kole a z kola jsem spadla a vyrazila si jeden přední zub," vzpomíná Česká Miss, která ale bez zubu nezůstala dlouho.

"Byla jsem z toho velmi nešťastná. Samozřejmě rodiče udělali vše pro to, abych měla co nejrychleji zub nový. Takže teď jsem ráda, že mám zuby, jaké mám, a velmi pečlivě o ně pečuji," dodala Renata.

Řeči o novém milenci jsou jen fámy

Nedávno se objevily v bulvárních médiích zprávy o tom, že Renata opustila svého přítele Tomáše a pořídila si nového milence. "To vůbec není pravda," reaguje okamžitě Langmannová. "Se svým přítelem jsme stále spolu a v létě jedeme spolu na dovolenou, jen ještě přemýšlíme kam."

Renata se před pár dny vrátila z Egypta, kde si s dívkami z modelingu užívaly dámskou jízdu. "A protože jsme většinou blondýnky, tak se nám velmi dvořili Egypťané, ale motali se kolem nás také všelijací muži z různých koutů světa. Mně se zdáli všichni takoví jakoby ušmudlaní a hlavně vypočítaví a zkažení penězi. I nabídky k sňatku jsem měla. Ale těmto krátkým známostem nepřikládám žádný význam. A ráda jsem se ke svému příteli po té dámské jízdě vrátila," uzavírá loňská Česká Miss.