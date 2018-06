S nevlastní dcerou Trinity jsme kamarádky, říká Renata Langmannová

Říkala jste, že děti plánujete po třicítce, ale vy jste tak trochu máma. Váš manžel má dceru, která se jmenuje Trinity.

Manželově dceři je šestnáct let, takže ta už dítě není. Na druhou stranu je pravda, že s Ondřejem už jsme strašně let, a tím pádem jsem se podílela na její výchově. My se známe od jejích sedmi let, prošla jsem s ní ledacos. Teď jsme spíš jako kamarádky. Jsou věci, o kterých se nechce bavit s rodiči, pak jsem tu pro ni já.

Svatbu jste měla loni, ale s Ondřejem Novotným jste spolu téměř deset let. Je těžké vydržet s mužem tak dlouho?

Samozřejmě to vnímám. Vztah se vyvíjí, každý rok je jiný. Teď jsme se po letech vzali a je to opět něčím lepší, i v něčem horší. Užívám si pozice mladé paní. Přijde mi, že společnost mě nějak začíná brát vážněji.

Vybavujete si své první velké focení?

Jsem v této branži více než deset let a zažila si ledacos. Své první focení si už nepamatuji, ale například úžasné bylo pracovat v Kapském Městě, či někde na pláži. Když se zadaří a mezi tím máte pár dní volno, jde o vysněnou práci. Nejraději fotím v Německu, protože tam jsou všichni hodně profesionální. Vše funguje, jak má. Naopak v Itálii je vždy velký chaos. Ráno přijdete na plac a nikdy nevíte, co se vše může stát. Lidi jsou schopni během dne se pohádat, rozčílit, odejít a zase přijít. Někdy si říkám, že modeling je hodně šílený svět.

Přemýšlela jste, že byste z modelingu odešla? Nemáte ambice dělat něco jiného?

Hodlám to dělat až do 70 let (smích). Snad nejsem jen ramínko na šaty. Během té doby, co jsem pracovala jako modelka, jsem stihla i vystudovat vysokou školu. V modelingu jsem stále jednou nohou namočená, ale práci umím i odmítat. Letos poprvé nejedu na léto pracovně do Milána, spíš se snažím realizovat i další své projekty. Založila jsem blog a chci si budovat osobnost trošku z jiné stránky. Realizuji charitativní aktivity, zajímám se o umění. Dělám věci, na které jsem předtím neměla čas, a teď bych se jim chtěla věnovat víc.

Blogy jsou dnes velmi populární, ne každý je však umí dělat.

Můj blog je osobní a spustila jsem ho nedávno. Chtěla jsem se lidem trochu přiblížit, protože mě znají jenom jako modelku. O soukromí jsem zatím moc nepsala, protože ani nemám v podstatě co. Beru to jako vlastní komunikační kanál, kde může člověk sdělit věci, které sdělit chce. Třeba tam jednou zařadím i ty maminkovské články, které pro mne prozatím nejsou aktuální.

Čím to je, že se po úspěchu v Miss vítězky změní a jsou ještě krásnější než dřív?

Sama jsem nedávno narazila na svůj archiv z roku 2006 a 2007. Měla jsem z toho úplně záchvat smíchu, protože to, co jsem měla na hlavě, na sobě, bylo šílené retro. Vůbec nechápu, že jsem mohla vyhrát. Asi to bude tím, že když dívka z Horní Dolní vyhraje Miss, tak jako já, začne objevovat módu, vkus a inspiruje se vším kolem sebe. Celá ta společnost, ve které se nějakým způsobem pohybuje, ji formuje a vede k tomu, aby byla krásnější.

Renata Langmannová v letech 2006 a 2014

Vy jste nedávno po delší době opět fotila v Čechách a stala se tváří kampaně, kterou předtím dělaly Andrea Verešová a Jitka Boho.

Je pravda, že si hodně svou práci vybírám a ne vše jsem ochotná vzít. Na této kampani mě zaujalo hlavně to, že jde zcela o něco jiného než o beauty focení. Kreativita a art, to jsou správná slova, proč jsem se stala tváří Interbeauty Prague.

Make-up byl velmi extravagantní. Jak dlouho líčení trvalo a jak jste se v něm cítila?

Trvalo to asi dvě hodiny. Cítila jsem se v něm velmi dobře a líbil se mi. Na druhou stranu nejsem člověk, který by se hodně výrazně líčil. V soukromí mám nejraději přirozenost. Za těch mnoho let v modelingu jsem se naučila pár vychytávek, jak na mladistvý vzhled. Pokud mám chuť vyrazit v odvážném líčení, zvolím výraznější rtěnku.

Musíte se o svůj vzhled hodně starat?

Je pravda, že dříve jsem o sebe nemusela tolik pečovat, ale čím jsem starší, tím je to větší dřina. Mám to štěstí, že jsem dostala do vínku dobrou genetickou výbavu po rodičích, za což jim moc děkuji. Ale nelze se spoléhat jen na ně. Postavu a kondici si zoceluji cvičením v posilovně nebo běháním v přírodě. Oblíbila jsem si i hot jógu, pilates, a pokud jde o pleť, poslední dobou se nevyhýbám salonu krásy.