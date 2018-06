Nechci být žena v domácnosti, prozradila Renata Langmannová

Jak vás napadlo vydat se na dráhu produkční a PR manažerky?

On ten nápad vznikal tak nějak postupně. Když jsem se potkala s Lenkou Matějkovou, řekly jsme si, že je na čase udělat něco svého. Já jsem už loni dělala produkčně nějaké projekty a hodně mě to bavilo. Tak jsme si spolu založily agenturu.

Jaké to je nebýt protentokrát středem pozornosti?

V podstatě dobré, protože já vím, jak ty věci mají vypadat. Jak jsem celý život byla modelka, mám zkušenosti, což je k nezaplacení. Snažím se lpět na detailech a vím, že právě v detailu je ten úspěch.

Kariéra modelky vás už nebaví?

Ne, že by mě nebavila. Stále modeling dělám, ale potřebovala jsem se někam posunout, začít dělat trochu něco jiného a hlavně si budovat zázemí do budoucna. Něco, co bych mohla dělat i při dětech, což modeling není. Nechci být ženou v domácnosti. Já se potřebuji realizovat, jinak bych asi v životě nebyla šťastná.

Nepřemýšlela jste o tom, že byste do toho šla i se svým mužem?

Jeden nápad na společný byznys byl, ale já si myslím, že to nedělá úplně dobrotu, aby manželé spolu pracovali. Naopak, Ondřej je pro nás takový supervizor. V některých věcech nám třeba radí nebo nám pomáhá s kontakty. Jinak jsem ráda, že jsou naše pracovní světy oddělené.

Česká Miss 2006 Renata Langmannová

Máte nějaký pracovní sen?

My teď pracujeme pro docela velkého klienta a podle mě už je to dream klient. Neuvěřitelné je, že jsme ho získaly hned na začátku. Vlastně je to už půl roku, co jsme si s Lenkou agenturu založily. Je to krásná práce, ale na druhou stranu se člověk musí hodně otáčet, není to jednoduché. Teď poznávám, jak těžká práce je s lidmi. Je docela umění zorganizovat vše, aby to klapalo. Obdivuju všechny, co to takhle mají a skvěle vše zorganizují. Doufám, že se vypracujeme a půjde nám to taky.

Jak vnímáte současnou situaci v soutěži Česká Miss, kterou jste před 11 lety vyhrála?

Určitě bych ráda řekla, že mi titul pozitivně změnil život a dodnes se za vítězství nestydím. Co se aktuálně děje s touto soutěží, trošku nechápu. Myslím si, že to nové missky budou mít dost těžké, aby je lidé vůbec zaznamenali. Úroveň soutěže po odchodu Michaely Maláčové podle mého názoru hodně klesla. Zlatá doba Miss je pryč, lidi o to nemají takový zájem jako dřív. Sama jsem zvědavá, kam tato soutěž povede. Každopádně nechci nikoho hanit, protože do toho nevidím.