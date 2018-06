Langmannová: Češky chtějí být trendy, ale zapomínají na přirozenost

Když se Česká Miss z roku 2006 Renata Langmannová účastnila jako host soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, zavzpomínala na začátky v modelingu. „Je to už strašně dávno, chodívala jsem přehlídky už ve třinácti v „Horní Dolní“ pro místní návrháře. Bylo to strašný, ale začít jsem nějak musela,“ přiznala modelka.

„Když vidím dnešní mladé holky, nemají mnohdy vůbec představu o tom, co je může v modelingu čekat. V mnoha případech jsou zklamané, protože se nedostanou do dobré agentury,“ myslí si Renata.

„Sama bych měla velký strach o Trinity, které je teď šestnáct. Nedovedu si představit, že bych dokázala svoji dceru ve třinácti pustit do světa,“ uvedla. Trinity je dcera jejího manžela z předchozího vztahu.

Sama Renata však ví, že začít s kariérou modelky se musí brzy. „Já měla štěstí, že se mi špatné zkušenosti vyhnuly,“ pochvaluje si a je ráda, že kvůli kariéře nemusela nikdy podstupovat ani žádné radikálnější proměny.

„Třeba že bych si na hlavě nechala ostříhat a obarvit nějakého pankáče, to fakt ne. Pořád potřebuji vypadat nějak normálně a zachovat si svůj normální look, protože pořád pracuji v zahraničí a tam po mně chtějí absolutní přirozenost,“ poznamenala Langmannová, která se zajímá o módu a často pozoruje české ženy na ulici a hodnotí, jak se oblékají.

Ženy v Česku podle ní dělají hodně chyb. „Chtějí být za každou cenu trendy, ale zapomínají na kvalitu a přirozenost. Třeba když vezmu jen líčení, tak se spousta žen nedokonale odličuje. Tím ta pleť strašně rychle stárne a šedne. Je potřeba večer vše pořádně umýt, vyčistit, nakrémovat. Aby si pleť odpočinula a regenerovala se,“ svěřila se.

Renata sama na péči o pleť hodně lpí. „Musím se o svou tvář starat nejlépe, co to jde. Na druhou stranu zase nepřeháním, nejsem pečená vařená v nějakých kosmetických salónech, chodím třeba jen jednou nebo dvakrát měsíčně na vyčištění pleti,“ dodala.