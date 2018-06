Renata Langmannová odešla ze školy

"Toto moje rozhodnutí mi přítel schválil, protože dojíždět na studia z Prahy, kde mám tolik práce, do Olomouce je hodně daleko. Také jsem tu pedagogiku ani pořádně nedokončila," přiznává půvabná Renata.

"Rozhodla jsem se pro studia v Praze a pro policejní akademii, bezpečnostně právní obor, takže nebudu přímo policistka, ale právnička. Byla jsem u zápisu a příští týden začínám," těší se.

"Mého přítele ale rozzlobilo, že s ním už teď nepojedu někam na dovolenou. Těšil se, že si spolu ještě vyrazíme někam do zahraničí, ale já teď vůbec nemám čas. Odpočinula jsem si už v červenci, to jsem byla v Chorvatsku a na filmovém festivalu v Karlových Varech, tam jsem se bavila a relaxovala. Srpen už byl pro mne pracovně náročný. A můj přítel, který má také pořád co dělat, si myslel, že si ještě teď v září budeme spolu někde v daleku užívat. Je na mne naštvaný, když jsem mu řekla, že už nemám čas," svěřuje se Renata.