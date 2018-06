Renata Langmannová oblékala bratra do holčičích šatů

„Předváděla se od mala. Už od dvou let dělala módní přehlídky, a když se jí narodil bratříček, tak i s ním dělala přehlídky,“ prozradila Yveta Langmannová.

„Převlíkala jsem ho za holku, tím dodnes trpí,“ potvrdila Renata Langmannová.

Svou matku vzala s sebou na dovolenou do egyptského střediska Marsa Alam, kde si užívaly slunce a klidu. Vytíženou dceru totiž Yveta Langmannová nevidí tak často, jak by si přála. Její odchod z Hané do Prahy pro ni před lety také nebyl snadný, ale podle Renaty byl nutný nejen kvůli práci.

„Máma byla zvyklá vše za nás dělat a k ničemu nás nepouštět, což myslím nebylo úplně dobře, protože když jsem přijela do Prahy, byla jsem úplně nesamostatná. Tak to pro mě byla pak drsná škola života, ale jsem za to ráda, jinak bych byla rozmazlený spratek,“ říká Langmannová, která na příští rok chystá svatbu se svým partnerem Ondřejem Novotným (více čtěte zde).