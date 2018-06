Renata Langmannová: Musím se začít hlídat v jídle

Renatu, která Štědrý den prožila s rodiči a přítelem na Moravě, prý letos pod stromečkem nejvíc potěšila dálniční známka, v minulosti ale byla nejoblíbenějším dárkem panenka.

"To mi bylo asi tak devět, a dostala jsem pohyblivou cvičící panenku Barbie. To byla úplná novinka, myslím, že to přivezl strejda z Německa. No a z ní jsem asi byla nejvíc nadšená," vzpomíná miss.

Během Vánoc Langmannová často vyráží i na hory. Ale jen na jeden den. Týdenní pobyt pak většinou absolvuje koncem ledna. Alespoň tak to bývalo v dobách, kdy ještě nekralovala českým kráskám. Teď všechno ovlivňují pracovní nabídky.

Jistě ale ví, že na Silvestra už bude zase zpátky v Praze. "Letos mám předsevzetí, že se musím začít hlídat v jídle. Hned v lednu mám totiž velké focení. Ale nevím, nevím, jak to dopadne," zapochybovala Renata.