Na děti už věk mám, ale nehrotím to, říká miss Langmannová

Jen co se modelka vrátila ze svatební cesty z Dubrovníku, kam odjela hned po svatbě s podnikatelem Ondřejem Novotným, už se zase vrhla do pracovního kolotoče. „Práce mám skutečně hodně, za což jsem velmi vděčná,“ přiznala Langmannová, která si manželství užívá zcela běžným způsobem.

„Nic zásadního se vlastně ani nezměnilo. Žijeme po svatbě s Ondřejem stejně jako před svatbou. Myslím si, že je to hodně o tom, aby jeden druhého respektoval. Vzájemně se podporujeme v práci, a to je hlavní důvod, proč nám to tak dlouho klape,“ přiznala modelka.

Ani ona se od svatby nevyhnula otázkám na případné potomky. „Věk na rodinu už určitě máme, ale zatím tomu necháváme volný průběh a nijak děti nehrotíme. Až to přijde, tak to přijde,“ míní modelka, kterou si vybral do svého klipu Není přístupná Marian Vojtko.

„Jsem moc ráda za tu příležitost, jelikož jde o můj první hudební klip. Pro mne to byla nová zkušenost a něco jsem se určitě přiučila. Navíc byla při této práci kolem mě skvělá parta lidí, což je také jedna z dobrých věcí,“ dodala Langmannová.

Zahrála si pokojskou, do které se zpěvák zamiluje. Píseň pro Mariana napsal Zdeněk Hrubý, o text se postaral Lou Fanánek Hagen. „Videoklip se natáčel v Egyptě v oblasti Marsa Alam. Moc krásné místo,“ pochvalovala si Langmanová, která na křtu klipu byla spolu s Vendulou Svobodovou a Zorkou Hejdovou také jako kmotra.