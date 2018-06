Langmannová se vrátila po měsíci z Havaje, chodila tam do školy

„Na Havaji to bylo úžasné. Chodila jsem do školy, učila jsem se surfovat a chodila jsem po horách,“ popsala Langmannová. S partnerem Ondřejem Novotným odcestovali do ostrovního ráje, aby se zdokonalili v angličtině, kterou modelka potřebuje ke své práci.

„Ta škola byla hodně zaměřená na komunikaci v angličtině a já jsem chodila poprvé v životě do třídy se svým přítelem, takže to bylo o hodně zajímavější. Ze začátku jsme spolu seděli, ale pak jsme se rozhodli, že raději budeme sedět odděleně. Neustále jsem měli takové komunikační skupinky a my jsme nechtěli pořád spolu mluvit,“ říká bývalá královna krásy.

Přítel byl prý snaživější a lepší student než ona, ale společně si užívali studentský život a bydlení na koleji.

„Já bych se hned vrátila zase do školy, úplně jsem si uvědomila, jak mi strašně chybí škola. Baví mě, když se dozvídám nové informace. Když je nemusíš vyhledávat, ale někdo ti je takhle servíruje,“ dodává Langmannová.