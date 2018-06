Chci vydělat co nejvíc, říká o vrcholu kariéry miss Langmannová

"Jsou kampaně, které bych ráda dostala, ale už nemám takové cíle, neboť jsem trochu limitovaná věkem. Kdybych byla patnáctiletá, tak bych asi měla sen stát se světovou topmodelkou, ale teď opravdu přemýšlím nad tím, jak si vydělat co nejvíc peněz," říká otevřeně Renata Langmannová.

Produktivita, alespoň ta profesní, je také důvod, proč modelka nespěchá na založení rodiny. A to i přesto, že s podnikatelem Ondřejem Novotným randí už několik let.

"Teď by to bylo špatně načasované. Kariéru ještě nemám na vrcholu, takže se na ni ještě soustředím. Přítel taky. Vždycky jsem měla přání, že bych do třiceti chtěla mít první dítě. Letos mi bude 27, takže mám ještě chvíli čas," směje se Langmannová.

Ta se s partnerem ukázala na jedné z valentýnských akcí, kde nechyběla ani řada dalších známých osobností. Velký zájem vzbudila Monika Marešová, která vůbec poprvé vyvedla do společnosti partnera Jaroslava Peška.

"Zřejmě je to na dlouhou dobu naposledy, co je na večírku," uvedla Marešová s tím, že o svém soukromí víc neprozradí. Paradoxně z pozice moderátorky společenského magazínu, který se o slavné a jejich životy intenzivně zajímá.