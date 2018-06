Renata Langmannová: Bulimií netrpím, hubnu schválně

"Především pracuji jako modelka a v současné době je v trendu přírodní štíhlost. Protože teď předvádím často spodní prádlo a plavky, potřebuji, aby na postavě nebylo deko navíc, pokud má tělo vypadat perfektně," vysvětluje náhlou změnu Renata, která studuje druhý ročník Policejní akademie, kde rozhodně křehkou postavu nepotřebuje.



Pohublá Renata Langmannová předvádí spodní prádlo



"Vůbec netrpím bulimií, ale sama jsem se rozhodla, že cíleně zhubnu. Především jsem začala cvičit, upravila si jídelníček. V něm vynechávám jídla tučná a sladká," tvrdí. Své sexy křivky naposledy ukázala v odvážném kalendáři - čtěte Missky spojily síly a nafotily odvážný kalendář. Podívejte se



Renata Langmannová ukázala dokonale štíhlou postavu

Když ale přijede na Moravu k rodičům, maminka vždy lomí rukama, jak má tenkou dceru. "Maminka by mě pořád vykrmovala a cpala třeba i svíčkovou nebo husičkou s knedlíky a zelím. Ale teď už konečně pochopila, že pokud se chci zatím živit modelingem, nemohu být oplácanou dívkou z Moravy, ale maximálně štíhlou holkou," říká Langmannová.

Rozešla se s první láskou

Od svých patnácti let měla Renata studentskou lásku, ale ta nyní skončila. "Byla to moje první velká láska a zbylo z toho krásné přátelství. Já jsem jezdila po světě a on byl pak tři měsíce v Americe, aby se tam pořádně naučil anglicky. Byli jsme asi příliš často a dlouho od sebe, a tak to skončilo. Ale v dobrém. Vždycky mi bude blízký a stále se budeme dál vzájemně podporovat. V klidu jsme si řekli, že náš život musí jít novým směrem a že nejlepším řešením je rozchod."



Renata Langmannová s přítelem

O Vánocích bude tedy Renata bez svého přítele, protože nového si ještě nenašla. Svátky prožije s rodiči a příbuznými. "Těším se na vánoční svátky na Moravě. Loni jsem byla na soutěži Miss Tourism Metropolitan v malajském hlavním městě Kuala Lumpuru. Tam to pro mě nebyly žádné Vánoce. A navíc jsem jako Miss z Česka příliš neuspěla," dodala vyhublá kráska.