VIDEO: Miss Langmannová se vdá příští rok, dítě chce do třiceti

"Ještě máme čas, do svatby je daleko, s přítelem jsme se dohodli, že to necháme na příští rok, uvažujeme i o zahraničí, o nějaké exotice, ale protože tam chceme i rodinu, bylo by těžké je všechny na jedno místo táhnout, tak ještě uvidíme. Ale nejspíš ji uděláme příští léto," řekla Renata Langmannová.

Ano chce říci svému snoubenci Ondřejovi Novotnému před zraky nejbližších. "Jaká by svatba měla být, ještě přesně nevím. Vím, kdo by na ní měl být. Chci na ní mít své rodiče a babičku s dědou, kteří jsou moje nejbližší rodina. V každém případě si svatbu chceme užít," dodala modelka, jež pomalu musí začít uvažovat i o změně příjmení. Jak moc se změní, v tuto chvíli přesně neví.

"O příjmení musím pouvažovat, Ondřejovo příjmení bych chtěla, ale zároveň jsem s tím svým už něco prožila a navíc je to do jisté míry značka, takže bych se ho nerada úplně vzdala. Musím vymyslet nějaký tvar, který nebude úplně trapný."

A dítě? "Už pomalu cítím, že bych myšlenky na dítě měla. Myslím si, že ideální to bude do třicítky. Cítím, že tak by to mělo být správně," uzavřela Renata Langmannová.