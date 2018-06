Renata: Evička je moje kočinda

ODPOVĚDI RENATY NAJDETE ZDE

* Kdybyste věděla, co vás v soutěži čeká - šla byste do toho?

Jsem dost velký blázen. Ale kdybych věděla všechno, tak asi ne.

* Takže se lišila vaše představa o pobytu v domě od skutečnosti?

Po pravdě řečeno, když už tam je člověk zavřený čtyřiadvacet hodin denně, přemýšlí o tom, jak má hrát. O tom, co je za zdmi domu Velkého bratra, vůbec nepřemýšlí.

* Co je tam nejhorší?

Že nedostanete nic zadarmo. Všechno, co patří k normálnímu životu, si musíte zasloužit. Včetně jídla. Nepředstavovala jsem si, že tam jsou lidi vystaveni nejen psychickému tlaku. Nejde jen o cigarety. Třeba salám jsem tam měla možná tak jednou. Ovoce, zelenina -neexistuje. Hrozný. Na základě toho tam nemůžete normálně fungovat.

* To je docela vážné tvrzení...

Ano, je...

* Co jste tam tedy jedli?

Chleba. Týden.

* A nebylo to v rámci nějakého úkolu?

Ne. Vůbec jsem to nepochopila. Moje představa o soutěži se opravdu lišila úplně ve všem. Jak mohou vůbec ty lidi, kteří v domě jsou, trápit ještě tímhle? A navíc od nich očekávat, že budou fungovat a bude tam ještě zábava! O legraci jsem se tam snažila a občas se i povedla. Ale bylo to hrozně těžký. Lidi jsou tam naštvaný a nejraději ze všeho jdou spát. Mají hlad, nemají mýdlo a teplá voda tam teče hodinu ráno a hodinu večer. Hlavu jsem si myla ve dřezu, protože jinak nebylo kde.

* To zní hrozně.

To také hrozné je. Myslím si, že reality show by měla být o tom, že někdo nějakým způsobem v tom domě žije. Oni tam ale přežívají! Žít se tam totiž nedá!

* Jak jste vzala to, že se v domě objevil váš manžel, s nímž se rozvádíte?

Vzhledem k tomu, že mi produkce nabídla účast ve hře, nečekala jsem to od nich. Byla to veliká rána pod pás. Už jenom za to, že jsem kývla na jejich nabídku, měli by mít jistou soudnost. Neměli ji ani jeden. Myslím si, že čekali nějakou reakci, které se jim nedostalo. Naopak. Pokazila jsem jim to tím, že jsem si ze všeho začala pak dělat legraci.

* Jste spokojená se zájmem, který teď o vás je?

Na to jsem byla připravená. Jsem v pohodě.

* Vadí vám, když si o sobě přečtete něco nelichotivého?

Říká se, že špatná reklama je také reklama. Mě položí jiné věci, lžím a výmyslům se jen směju.

* S vítězstvím jste nepočítala. I tak vás mrzelo, že si váš odchod přála i Eva. Tu pak zase naopak vaše reakce dost bolela...

Zarazilo mě, že to Eva řekla. Nikdo ji tam nemá rád, jsou na ni zlí. Vím to, žila jsem tam. Neřekla jsem to proto, abych jí ublížila. Naopak. Češi jsou takoví, že když někdo nad někým zlomí hůl, špatně to nesou. A proto... Na Evu se už těším. Mám ji moc ráda.

* Mrzí vás něco, co jste v domě Velkého bratra udělala?

Nic. I když mnohé věci byly pro mého přítele težké, tak věděl, co se tam bude dít a proč se to bude dít.

* Jak jste prožila první noc na svobodě?

S ním v posteli. Nemohla jsem usnout, všude hledala port, na záchodě koukala do stropu, jestli mě snímá kamera v pravém světle. Takže - báječně!