Božské pózy Renáty Czadernové: půvab zamotala i do svých vlasů

Renáta Czadernová k modelingu nikdy příliš neinklinovala. Jak sama říká, i její účast v Miss ČR v roce 2006 byl spíš odrazový můstek do světa médií, ve kterých se po skončení soutěže uplatnila.



Výjimku udělala nyní pro svého dvorního kadeřníka a kamaráda, pro jehož salon nafotila sérii extravagantních účesů. Pochopitelně v sexy pózách, které si osmadvacetiletá rodačka z Frýdku-Místku může bez problémů dovolit.



"O spolupráci mě požádal kamarád Honza Kořínek, který je mistrem svého oboru. To, co mi vytvořil na hlavě, jsem absolutně nechápala. Ale jako správná ženská jsem si to užívala. Focení trvalo celý den a vystřídali jsme pět účesů, ale myslím, že výsledek stojí za to. Když už nic, budu mít hezkou vzpomínku ve svém soukromém albu," řekla iDNES.cz Renáta Czadernová.



Coby tvář Televizních novin dostává podobných nabídek hodně. O to pečlivě je prý vybírá. "Nejsem typ holky, která by podobné věci vyhledávala, ctím profesi moderátorky zpravodajství. Ale když už mě osloví někdo, kdo ví, co dělá, a je to navíc člověk, který je mi blízký, nemám problém říct ano. Jinak je ale modeling něco, co bych asi profesně nikdy nedělala, ani kdybych se po miss neuchytila v televizi," přiznává moderátorka.

Kolik za propůjčení tváře vlasovému studiu inkasovala, říct nechce. "O peníze tady opravdu nešlo," dodává jedním dechem.



O Renátě Czadernové se před devíti měsíci ve velkém mluvilo v souvislosti s jejím údajným rozvodem. Manžela Davida Ochmana měla opustit pouhé dva roky po svatbě. Moderátorka to ale popírá.



"Stále jsem vdaná, s manželem stále žiji pod jednou střechou a stále společnými silami zvelebujeme dům, kde žijeme. Víc bych tyto informace nekomentovala," uzavírá Czadernová.