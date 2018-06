Renata chce ve světě zaujmout slovanským typem

"Zaujmout chci hlavně tím, že jsem slovanský typ. Takových tam určitě moc nebude. Budu se snažit vyniknout," řekla dívka z Ivanovic na Hané.

Jedna z nejprestižnějších soutěží krásy na světě se v USA uskuteční 23. července. Langmannová se tam vypraví již za měsíc.

Kromě pilování angličtiny Renata vyplňuje nejrůznější dotazníky. "Vyžaduje si to pořádající strana a všechny otázky se vyplňují v angličtině a jen chvílemi si divím, jaké jsou. Jsou na můj osobní život, na moje přání a touhy. Podmínkou je, že jsem svobodná a bezdětná a že mám vysoké cíle," prozradila.

Na sobě mám nejraději oči

"Američané mají také zájem na tom, abych byla ze spořádané perfektní rodiny a všechno kolem mne bylo prostě výborné. Třeba otázka, kterou část těla mám na sobě nejraději, mi přišla velmi zvláštní. A tak jsem napsala, že mám na sobě nejraději oči, protože v nich se odráží všechno, co v člověku je. A že nekladu takový důraz na vnější krásu. Kromě vyplňování dotazníků si musím také natočit domácí video," doplnila Renata.

Mezi světovými kráskami se chce blýsknout ve stoletém hanáckém kroji, ale také v šatech od módní designérky Natali Ruden. Spolupráci s ní si velmi pochvaluje. "Je zkušená a ví, jak zvýraznit určité části těla a co schovat."

Studentský život mi chybí

Povinnosti České Miss Renatu zjevně těší. Kromě přebírání cen, předvádí módu, fotí reklamu a účastní se zábavných i charitativních akcí. "Nemám čas na osobní záležitosti. Jsem samá práce. Daří se mi ale skvěle. Je to přesně to, co jsem si přála," tvrdí.

I když přerušila studium na pedagogické fakultě v Olomouci, věří, že se tam vrátí. "Je mi to trochu líto a studentský život mi chybí. Tohle je ale o něčem jiném. Je to velká šance, která se neodmítá."