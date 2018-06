Selfie z vagíny, pán Ošklivec i záhada barvy šatů. Kuriozity roku 2015

Když se volí nejkrásnější muži a ženy planety, každý se na ně s chutí podívá. Na nejošklivějšího muže světa už ale tak hezký pohled není.

Pán Ošklivec 2015

Tentokrát se jím stal Maison Sere ze Zimbabwe, který byl oceněn titulem Pan Ošklivec. Seremu (42) chybí několik zubů a rysy v obličeji neodpovídají zrovna symetrickým ideálům krásy. Vítěz si odnesl 500 dolarů, což je v zemi s vysokou nezaměstnaností obrovské jmění.

„Chci poděkovat Bohu za zisk tohoto titulu, minule jsem skončil čtvrtý. Chci poděkovat porotcům za to, že mě určili vítězem,“ prohlásil Sere po vyhlášení výsledků. Zatímco někdo by si asi rovnou po výhře tohoto titulu objednal zákrok na plastické chirurgii, Maison byl nadšený.

Klumová v kostýmu

Modelka Heidi Klumová (42) letos předvedla ten nejpropracovanější halloweenský kostým a jako každoročně ji nikdo nepoznal. Už si vysloužila přezdívku Mistryně kostýmů, protože se jí povedlo nechat se předělat na opici, člověka bez kůže či stařenu. V roce 2015 na tradiční párty do New Yorku dorazila v převleku nejznámější sexy animované postavičky Jessicy Rabbitové z filmu Falešná hra s králíkem Rogerem. Maskéři se na ní pořádně vyřádili, jak ukazuje sestřih z přípravy kostýmu. Nestačilo jen líčení, Klumová měla na sobě i obličejovou masku. Musela nést umělé pozadí a samozřejmě ňadra.

Takto se Klumová měnila v kreslenou postavičku:

Svět tento rok řešil i záhadu barvy šatů. O velký poprask se postaral uživatel„swiked“, který na webovou stránku pro sdílení fotografií Tumblr vyvěsil snímek, na kterém byly barevné šaty a požádal o pomoc se zjištěním pravdy o barvě.

Šaty se „záhadnou“ barvou

Svět si jeho dilematu všiml až poté, co na něj upozornil zpravodajský web Buzzfeed. Někdo viděl šaty modro-černé, někdo bílo-zlaté. (Jak optický klam vysvětlují kolegové z Technetu, si přečtěte zde).



Lidé se doteď nemohou shodnout na tom, jakou barvu šaty mají. Například zpěvačka Taylor Swiftová dala na Twitteru najevo, že patří k modro-černým. „Nechápu tuhle diskusi o šatech a zdá se mi, že je to nějaký podraz. Jsem zděšená a zmatená. P.S.: Je to jasně modrá a černá,“ napsala. Na její stranu se přidal například i Justin Bieber.



Dcera sobě i matce na plastiky vydělává striptýzem.

Velkou bizarností jsou matka s dcerou, které milují britskou celebritu Katie Price a nechaly se podle ní předělat. Jejich láska k této slavné osobnosti s nespočtem plastik vystoupala až do takových výšin, že se Georgina Clarkeová (38) i její dcera Kayla (20) nechaly kompletně přeoperovat do její podoby. Jako Katie nevypadají a spíše si změnou vzhledu uškodily než polepšily. Dohromady za plastiky utratily dva miliony korun.

Podívejte se na další celebrity po plastikách:

Fredericksovi a jejich 60 let starý svatební dort

Kuriozitou se také stali manželé z Floridy, kteří společně snědli po šedesáti letech kus svého vlastního svatebního dortu. Ann a Ken Fredericksovi z americké Floridy se brali 19. srpna 1955. Šedesátileté výročí svatby oslavili jako každý rok: snědli kousek svého původního svatebního dortu z kandovaného ovoce. „Naše děti jsou zděšené, že jíme něco, co je staré šedesát let, ale věřte, že nechutná vůbec zle, ještě nikdy nám z něj nebylo špatně,“ prozradila spokojená Ann Fredericksová listu Florida Today.

Sarah Fosterová vděčí velkým prsům za život.

Spousta žen je z obřího poprsí nešťastná a nechává si ho chirurgicky upravit. Britka Sarah Fosterová (28) ale na svoje vnady nedá dopustit. Poprsí jí zachránilo život. Její ňadra o velikosti deset totiž zafungovaly jako airbagy. Do vnadné Britky vrazil minicooper v rychlosti 128 kilometrů v hodině a ona po srážce naletěla na přední sklo. Velká ňadra ji zachránila. „Bylo mi řečeno, že jsem díky nim odlétla jako balonek. Všechno mě šíleně bolelo, ale nezlomila jsem si jedinou kost. Lékaři mi řekli, že kdybych neměla tak obří prsa, asi bych zemřela,“ uvedla dvojnásobná matka.

V dnešní době už mohou vibrátory sloužit k ledasčemu.

Selfie už i z vagíny. Móda populárních „selfíček“ v roce 2015 dorazila i do těch nejintimnějších míst. Chytrý vibrátor vám totiž natočí orgasmus. Společnost Lovehoney prodávající vibrátory nabízí možnost udělat si záběry přímo z vaginy. A dokonce i v HD kvalitě. „Uživatelům umožňuje poznat do detailů jejich tělo díky ostrým záběrům, které tato kamera pořizuje. Pohled na orgasmus můžete sdílet se svým partnerem on-line, ať už sedíte vedle sebe nebo jste míle daleko,“ říká mluvčí Lovehoney.

Avery Denton se svými rodiči

Zdá se to nemožné, ale opravdu se to stalo. Američanka nevěděla, že je těhotná a pak porodila šestikilové dítě. Maxxandra Fordová z Tampy neměla o svém těhotenství zdání až do osmého měsíce. Porodila přitom chlapce, který je nejtěžším dítětem, jaké se v místní porodnici kdy narodilo. Vážil při porodu 6,4 kilogramu. Fordová šla k lékaři, protože hodně přibírala a myslela si, že za to může nějaký zdravotní problém. Vůbec netušila, že je už 35 týdnů těhotná. Ačkoli se tak velké děti většinou rodí císařským řezem, Fordová kupodivu přivedla syna na svět přirozenou cestou. Porod trval 18 hodin a nebyl její první. Doma má už pětiletou dceru a ročního syna. Ti se oba narodili s normální váhou.



