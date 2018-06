Rekordman v počtu piercingů neprošel přes celníky v Dubaji

Buchholz cestoval do Dubaje na akci pořádanou jedním z místních nočních podniků, který se rozhodl návštěvníkům připravit program plný netradičních atrakcí. Kromě akrobatů, polykačů ohně a mečů, trpaslíků či hadích žen se měl představit i Buchholz, který vyvolává údiv jen pouhým zjevem.

Kromě obrovského množství piercingů po celém těle včetně genitálií se totiž pyšní třeba implantáty rohů na lebce nebo obřími kruhy v ušních lalůčcích.



Rolf Buchholz drží rekord v počtu piercingů. Rolf Buchholz má tělo prošpikované piercingem, ale klidně se propíchne i silnými háky.

Němec prošel minulý týden po příletu do Dubaje celní kontrolou, ale nakonec si ho zaměstnanci letiště odvedli k výslechu a odepřeli mu vstup do země z "bezpečnostních důvodů". Co úřady k tomuto kroku vedlo, se prý nedozvěděl. V rozhovoru s AP ovšem tvrdil, že slyšel zaměstnance letiště mluvit o černé magii.