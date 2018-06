Rekord v líbání: manželé si vyměňovali polibky 58 hodin a 35 minut

Tolik vydrželi se spojenými ústy Ekkachai Tiranarat a jeho manželka Laksana. Překonali tak původní světový rekord z loňska, a to o celých osm hodin. Jejich rekord nyní ozdobí Guinnessovu knihu.

Výkon čtyřiačtyřicetiletého muže a jeho o jedenáct let mladší ženy je úctyhodný i proto, že dvojice nesmí po celou dobu odpojit ústa, musí být stále vzhůru a celou dobu stát, jíst a pít může brčkem, ale ani v tu chvíli nesmí svá ústa odpojit a dokonce musí se spojenými ústy společně na toaletu.

"Byli velmi vyčerpaní, protože nespali dva a půl dne, celou dobu museli stát, takže na konci byli opravdu už velmi malátní," uvedl Sompron Naksuetrong, jeden z pořadatelů akce Ripley‘s Believe It or Not!.

Líbací maratón skončil jen pár minut před půlnocí. Dvě minuty před Ekkachaiem a jeho ženou Laksanou odpadl loňský držitel rekordu. Manželé vyhráli sto tisíc thajských bahtů, tedy asi čtyřiašedesát tisíc korun.