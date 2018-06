Naše obec je vzorná obec. Občané pěstují před svými domky růže, afrikány, tulipány a vůbec všecky krásy světa. Když se občané potkají, slušně se pozdraví a jen málokdy si nadávají. Jsme přece vzorná obec, máme novou hasičárnu a hasiči jsou v hospodě neustále ve střehu. V samoobsluze nikdo nekrade, s výjimkou vdovy Mníškové. Vdova Mníšková je černá skvrna na jinak dojemně bílé tváři naší vesnice. Jak nám vysvětlil pan doktor na veřejné přednášce, vdova Mníšková je kleptomanka a nemůže bez zlodějiny žít. Pokladní v samoobsluze vdovu nedávno šacovala. Zjistilo se, že vdova skrývá za výstřihem dva pytlíky mouky, v holínkách několik konzerv vepřového ve vlastní šťávě a v širokých teplácích pět dvanáctistupňových piv. Po důkladně provedené kontrole těla pravila pokladní: "Paní Mníšková, řekněte Á!" Vdova důvěřivě řekla Á, načež jí z širokých úst vypadl balíček žvýkaček, čokoládová tyčinka a dva kolíčky na prádlo. Když v naší obci probíhala výměna vodovodního potrubí, složili poměrů neznalí dělníci trubky vdově přímo před dům. Samozřejmě že zmizely přes noc. Vdova Mníšková je už taková. Odcizené předměty nijak naléhavě nepotřebuje, pouze se jimi těší, jsou to její kamarádi. Sedává na dvorku na ukradené židli a s dojetím hledí do stodoly, kam si ty předměty ukládá. Má tam i bagr. Také komedianti do vesnice přijeli. Starosta je před vdovou osobně varoval, ale oni se smáli a říkali, že si poradí. Navíc měli dogu Johanku. Ráno byli nuceni konstatovat, že zmizel řetízák, houpačky, střelnice i doga Johanka. Domovní prohlídka u vdovy nepřinesla vysvětlení. Vdova seděla v ukradeném bagru a usmívala se. Nikoho nenapadlo požádat ji, aby řekla Á.