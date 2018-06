Reklama zneužívá naivity dětí

Tři studentky komunikace ze školy v Kochav Jairu už to nevydržely a když jim televize znovu vnucovala reklamu na smažené bramborové plátky Tapuchips, zasedly a napsaly Národní radě dětí (NCC). Fotbalová hvězda Chaim Revivo v reklamě bez jediného slova vytrhne sáček s lupínky z ruky nějakému chlapci. Podle dívek je to návod, aby děti přestaly o věci slušně žádat a místo toho si je neurvale obstaraly. Šly tak daleko, že navrhly alternativní a zdvořilejší scénář spotu.Ředitel NCC Jiccak Kadmon, na jehož stole leží kvůli Tapuchips další kritické dopisy, stížnosti poslal výrobci lupínků, firmě Elite.Dopis studentek svědčí o tom, že existuje mládež, která o obsahu reklam přemýšlí. Bohužel je to ale výjimka. Společnost chránící práva zákazníků je v Izraeli jediná, kdo může zakázat reklamu určenou nezletilým. Mnoho výrobců se ale dokáže rafinovaně pohybovat na pomezí zakázaného a přípustného.Druhý program izraelské televize před časem přestal vysílat reklamu na puding Dani firmy Strauss. Učinil tak na popud NCC. Dva bratři se ve scénce hrubě hádají, starší udeří mladšího a jeden z nich dokonce rozbije zavřené dveře. Představitelé firmy Strauss na reklamě neshledali nic závadného.Další stažená reklama sestávala ze scény, v níž děti prosí rodiče, aby tankovali benzín jenom u těch pump, které při nákupu dávají jako pozornost nálepky. Tentokrát si stěžoval šéf oddělení zákazníků z ministerstva obchodu a průmyslu. Další kritiku si vysloužily některé izraelské noviny za to, že otiskly reklamu oděvní firmy Honigman. Dva chlapci oblečení do jejích výrobků se na fotografii perou. Společnost se po sprše kritiky za reklamu omluvila.V Izraeli neexistuje centrální orgán, jehož náplní práce by byl dozor nad reklamou. Soukromé i státní televize a rozhlasové stanice se řídí vlastní etikou. Jediný, kdo má právo posoudit obsah reklam a eventuálně je zakázat, je šéf organizace na ochranu zákazníků. Má ale malé pravomoci a většinou reaguje až po kritice veřejnosti."Není tu cenzura a reklamy se tak stávají zároveň výchovnými prostředky. Je to velmi kritická oblast: Dospělí kvůli reklamě názor nezmění, ale děti ano. Čím víc se debatuje o zneužívání ženského těla v reklamách, tím víc se výrobci zaměřují na děti," říká poslankyně Tamara Gozansky. V parlamentu je předsedkyní vzdělávací komise. Kromě jiného chce, aby byl vytvořen orgán, který by sdružoval výrobce reklam, sdělovací prostředky a rodiče.Ministerstvo obchodu a průmyslu prosazuje mechanismus, kterým budou muset reklamy projít, než budou zveřejněny. Jenom ve stadiu návrhu je plán vytvořit organizaci, která by formulovala zásady reklamy a způsob, jak je kontrolovat.Na děti se orientují nejen reklamy. Existují kluby dětských zákazníků a obchodní kampaně mířené výhradně na děti, například ve školách. I videa určená dětem často neodpovídají požadovaným "výchovným" standardům. Dětem určenými reklamami se zabývá pouze NCC, která nemá žádnou pravomoc spoty zakázat."V oblasti dětské reklamy je Izrael zaostalou zemí. Ve Skandinávii například mají takové zákony, že kdybych podle nich rozhodoval tady, lidé by mě žalovali za omezování svobody projevu. Ve Švédsku se v pořadech pro děti reklamy nevysílají vůbec. Dokonce v USA, které pro mne nejsou žádný vzor, existují pokyny, co je v dětské reklamě přípustné a co ne. Tady jsme v tomto ohledu maximálně zanedbaní. Když jsem například mluvil s firmou Strauss o reklamě na puding Dani, řekli mi, že se museli přizpůsobit konkurenci, která podobný výrobek propaguje spotem obsahujícím násilí. Nejsem příznivec cenzury, ale protože tu neexistuje zdrženlivost ani žádný vládní mechanismus, není jiná cesta, než vytvořit vládní orgán, který bude kontrolovat obsah reklam," rekapituluje Kadmon.