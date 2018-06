Rejžek: Zlatý slavík nemá význam

O změně je přesvědčen i hudební kritik Jan Rejžek. Podle jeho slov se změna už projevila například při prodeji desek. "V současné době mohou skutečně příznivci nových hvězd, které vyšly ze soutěže SuperStar, výrazně pohnout ustáleným pořadím ve Zlatém slavíkovi," řekl Jan Rejžek.

"To už je vidět například v žebříčcích o prodeji desek. Je ovšem v současném okamžiku těžké říct, zda jde o chvilkovou záležitost, nebo se takzvané nové hvězdy na předních pozicích žebříčků popularity usadí natrvalo. Záleží to mimo jiné i na tom, zda vydají nové desky. Domnívám se ale, že o nic mimořádného v české kultuře nejde, neboť Zlatý slavík nemá a nikdy neměl žádný význam. Fakticky totiž vůbec neodráží dění na české hudební scéně," tvrdí Jan Rejžek.

O tom, že do ankety Zlatý slavík letos nastane příliv mladé krve, je přesvědčena i Helena Vondráčková. "Popularita SuperStar se ve Zlatém slavíkovi samozřejmě odrazí. Mladí lidé, kteří soutěž intenzivně sledovali, dokonale ovládají internet i posílání esemesek. I z tohoto důvodu tam budou jejich hlasy převažovat. Spousta lidí bude změnu v pořadí kvitovat s vděčností, protože se tam neustále objevovaly tytéž tváře. V jistém slova smyslu je možná, to zdůrazňuji, tato anketa zmanipulovatelná. Například od nejrůznějších fanklubů," uvedla Helena Vondráčková a dodala, že z nové konkurence žádné nervy nemá, neboť už dostala tolik stříbrných a bronzových slavíků, že je jí to dnes opravdu jedno.

Hlasování v anketě Zlatý slavík končí 30. listopadu o půlnoci. Vyhlášení výsledků se koná 11. prosince v přímém přenosu Tv Nova a Českého rozhlasu. Moderátorem bude opět Leoš Mareš. "Dramatické to bude zvláště pro Karla Gotta, který by letos mohl získat třicátého zlatého slavíka," říká Mareš. "Nikdo si nemůže být ničím jistý. Budou to jistě zajímavé bitvy," těší se moderátor.