Regino, neudělej ze mě osla

Rozhodl se své Regině připomenout alespoň dárkem. Koupil jí plyšového osla. „Aby ho neudělala ze mě,“ naráží Svoboda na občasné kontroverzní chování své přítelkyně. „Regině se pokusíme dárek předat,“ řekl mluvčí projektu VyVolení Marek Winkler.

Odloučení je pro Svobodu dlouhé a pomáhají mu ho překonávat kamarádi, ale také Reginina rodina, s kterou prý velmi dobře vychází.

Někdy se prý nestačí divit, co se ve vile děje. „Regina by potřebovala dostat trochu za vyučenou. Co za vyučenou, možná i přes... Aby se probrala,“ reaguje na to její přítel. Pak ale smířlivě dodává: „Samozřejmě obrazně. Chápu, že ve vile nemůže sedět jak nějaká puťka. Je tam obrovský tlak na psychiku. A ona při svém temperamentu to má těžké. Abych řekl pravdu, fakt bych tam někdy nejraději vletěl, dal jí facku a řekl: A končím s tebou! Ale nemůžu. Nakonec – bůhví, co bych tam dělal já,“ směje se. „Ale miluju ji pořád,“ dodává.

S dárkem přivezl Regině i kufr zimního oblečení, o které prostřednictvím Báry, která s vyvolenými komunikuje ve Zpovědnici, požádala. Regina tak už má například svůj oblíbený růžový a modrý kožíšek.

Svoboda se také poprvé podíval do tmavého koridoru ve vile. Po dlouhé době byl alespoň dva metry vzdálen od Reginy, i když ona o něm nevěděla a mezi nimi bylo nepropustné zrcadlo.

S Reginou chodí půl roku a než odjela do soutěže, bydleli spolu. Seznámili se v obchodě s mobilními telefony jeho kamaráda. „Byli jsme tam tenkrát s ním na chatu a koukali po nějakých holkách. Venku pršelo a tuhleto strašidlo tam zrovna vlezlo.“ (smích)

Potom si s Reginou vyměnili pár esemesek, následovalo pozvání do Brna a krátce nato se Svoboda kvůli Regině do Brna i nastěhoval.

Vzpomíná i na to, jaké plány Regina měla, než odešla do vily. Její kamarádce se zrovna narodil chlapeček. Velmi to na ni zapůsobilo. „Řekla mi: Až se vrátím s těma jedenácti míčema, tak si uděláme dítě. Než se nám to narodí, pojedeme na nějaké ty dovči, pojedeme tím krásným autem, co vyhraju, a bude velká svatba, velká láska, prstýnky, ... znáte to,“ vzpomíná dál. „Oba jsme byli do sebe zamilovaní. I když – já asi víc. Ale ve vztahu vždycky miluje jeden víc.“

Temperamentní Svoboda, který je vyučený kuchař-číšník, poslední čtyři roky pracoval v jednom podniku jako barman. Pracoval tak rychle, že si odtud odnesl přezdívku Speedy. S Reginou jsou oba Vodnáři, kteří milují volnost. Možná proto mu Regina před odchodem řekla bez obalu: „Dělej si tady skoro co chceš, ale zas to nepřeháněj. Ne že se vrátím a budeš mít nějakou pohlavní nemoc.“

A co říkal tomu, když mu došlo, že mu přítelkyni zavřou do vily, a ne jen na pár dní? „Plakal jsem, přiznávám,“ potvrzuje Svoboda. Žal prý nezmírnila ani vidina vyhraných peněz. „To jsou její peníze, to mě nezajímá. Já si umím vydělat sám. Nepotřebuju, aby ona šla kvůli mně někam pro jedenáct milionů. Vyhraje-li je, uskuteční si své sny. A ne moje,“ tvrdí. „Hraju v klubech – v Praze, kolem Prahy a podobně. Dýdžejingem si teď vydělávám.“ Svoboda se sám hlásil do Big Brothera, ale nakonec nebyl tak úspěšný jako Regina. „Ona má hezké tělo, je hezká, má proříznutou pusu. Na druhé straně dokáže racionálně přemýšlet. Věděl jsem, že ji právě proto do VyVolených vezmou.“

Šance na vítězství má podle Svobody Regina velké. Bylo mu jasné, že se do soutěže dostane už v Rozstřelu. „Myslím, že ty peníze vyhrát nepotřebuje. Svou popularitou a tím, co umí, si je dnes může vydělat jinde. Také si myslím, že lidi pošlou do finále úplně někoho jiného. Ale do nejužšího finále se dostane. A pak ji lidi vyhodí. Až z vily vyjde, dostane podle mě tolik nabídek, že se možná budeme muset i rozejít, bude to hrozný kolotoč. Existenci našeho dalšího vztahu vidím pak už jen v síle nervů.“