Regině z VyVolených odebrali dceru. Podcenila jsem to, říká

"Chci se o ni starat a mazlit ji," řekla iDNES.cz Holásková, která přijala nové příjmení Agia.

Bývalá hvězda VyVolených, která podle soudního rozhodnutí opakovaně opustila svou dceru, doplatila na vlastní chybu: partnera Pavla Tesaře, který jí v těžkých chvílích pomáhal s holčičkou a který tuto skutečnost třikrát ohlásil na policii, neuvedla v rodném listě jako biologického otce holčičky.

"Jeho jméno jsem po porodu odmítla do rodného listu uvést, přestože je otcem mého dítěte. Předtím než jsem otěhotněla, jsem mu řekla, že kdybych náhodou přišla do jiného stavu, tak od něj nebudu nic chtít, protože mi dopředu řekl, že nemá peníze a nebude tak schopný nás zabezpečit," vysvětlila bývalá hvězda VyVolených, která ještě v té době byla finančně nezávislá a zdravá.



Pavel Tesař s dcerou



Sociální pracovníci však celou věc posoudili jako opuštění dítěte matkou a Isis Paolu Agia odvezli do kojeneckého ústavu. "Podcenili jsme to, netušila jsem, že to dojde takhle daleko," dodala zoufale Holásková-Agia, která prý jednala zkratkovitě ve chvílích, kdy byla fyzicky na dně. Po posledním předání dcery Tesařovi totiž prodělala dvě operace ruky, kdy jí lékaři museli dokonce odebrat třetinu kosti u prstu.

"Po těhotenství a porodu jsem byla velmi vyčerpaná. Když byly malé čtyři měsíce, prosila jsem Pavla, aby ji pohlídal alespoň jednu noc. Až na přímluvu policie, kterou tenkrát zavolal poprvé, ji nakonec pohlídal. Podruhé jsem mu nechala malou u sebe doma a odešla pěšky pro nákup. O pomoc jsem ho pak žádala ještě jednou, a to den před první operací. Ani jeden jsme ale netušili, že moje zdravotní problémy jsou tak vážné a budou mít takové následky," líčí Holásková-Agia.

Chce ji zpátky

"Jsem připravená dokázat, že Pavel je otcem mého dítěte a chci udělat všechno pro to, aby mi malou vrátili," uvedla dále s tím, že životní patálie řeší právě s Tesařem, kterého považuje za součást své rodiny. V nejbližších dnech chce také kontaktovat právníky.

"Jsem ze všeho hodně smutná a zoufalá, ale věřím, že se všechno v dobré obrátí. Podle zákonů to může vypadat, že jsem dceru opustila, ale srdcem jsem věděla, že ji předávám jejímu stoprocentnímu otci ve chvílích, kdy jsem jeho pomoc nezbytně potřebovala. Ještě nyní mi mi hrozí zhoršení zdravotního stavu. Smutek po malé, která je navíc poprvé nemocná mi ubírá sily. Doufám, že u soudu budou mít pochopení a hned poté, co budu schopná se o ni starat, tak ji vrati do mé péče. Miluji ji víc než sebe," uzavírá Regina Holásková-Agia.